Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Сын Оксаны Федоровой растет копией мамы
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА (фото)
Главная причина набора лишнего веса: как перестать переедать
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Исполняющий обязанности главы "ДНР" сделал первое заявление
Реакция Кадырова на убийство Александра Захарченко
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов»
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала
В Сети обсуждают обнаженную грудь 54-летней Эппле - фото
СМИ: Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни
Вдова главаря банды в РФ перевела потерпевшим 31 млн руб.
Земфира выпустила первую за пять лет песню
Жестокая расправа: что случилось с моделью на яхте миллиардера
40-летняя ведущая заявила, что умрет совсем скоро
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Названы пять типов опасных сделок с жильем
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16:41 (мск), источник: РИА Новости

Москва обвинила Лондон в нарушении норм дипломатической вежливости

ЛОНДОН, 4 сен — РИА Новости, Мария Табак. Поведение официального Лондона в «деле Скрипалей» противоречит канонам дипломатических отношений и является «вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости», заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

Наверх
Источник: РИА Новости

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Сегодня исполняется ровно полгода, как граждане России Сергей и Юлия Скрипали были при невыясненных обстоятельствах госпитализированы в районную больницу Солсбери. В течение шести месяцев они остаются в изоляции под полным контролем британских властей.
представитель посольства

«Они находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться», — добавил сотрудник посольства РФ в Лондоне.

«Британские власти упорно продолжают отказывать посольству в прямых контактах с ними с целью установления реального состояния их здоровья, условий содержания, а главное — выяснения степени добровольности происходящего с ними», — добавил он.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
По его словам, Великобритания продолжает грубо нарушать закрепленное конвенциями право России на общение со своими гражданами, а «фактически принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали», вызывает вопросы относительно соблюдения их прав.

«В первые же дни после инцидента Россия официально предложила Великобритании всемерное содействие. Мы инициировали совместное расследование по линии правоохранительных органов, направили Лондону запрос о правовой помощи в рамках возбужденного в России уголовного дела, выразили готовность сотрудничать в рамках установленных процедур ОЗХО. За прошедшие месяцы посольство направило более 70 нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании, регулярно ставим вопрос о Скрипалях в личных контактах с представителями Форин-офиса», — отметил представитель посольства.

Читайте также
Как Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов

По словам представителя посольства, Лондон игнорирует почти все вопросы, предложения и призывы.

«Были заданы десятки вопросов, касающиеся, в том числе, местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся. Практически все поставленные вопросы, предложения и призывы были проигнорированы», — сказал он.

«Подобное поведение Лондона противоречит всем канонам цивилизованных отношений между государствами и является вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости», — убежден собеседник агентства.

Он указал, что РФ по-прежнему настроена на выяснение всех обстоятельств инцидента.

«Россия, как и прежде, решительно настроена на установление истинных причин произошедшего в Солсбери и будет продолжать требовать от британских властей предоставить полную информацию об инциденте, обеспечить доступ к нашим гражданам и приступить к подлинно открытому расследованию с участием российских экспертов», — отметил он.

Читайте также
К расследованию инцидента в Солсбери привлекли «супер-распознавателей»

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
 В реальном Крыму все немного по-другому
Нам грозит 'заговор рыцарей Истины'. Они не пожалеют ни Европы, ни РФ
Какие товары и из-за чего подорожают в ближайшее время
Обанкротился зять Никиты Михалкова
СМИ: ВКС России нанесли удары по провинции Идлиб в Сирии
ФСБ провела спецоперацию по уничтожению свежих яблок (видео)
Полиция Петербурга закупит лабрадора и дружелюбных ротвейлеров
Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро
Спорт
Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ Стало известно, сколько в "Зените" будет зарабатывать новичок Клаудио Маркизио
Hi-Tech
Российские банкоматы перестали принимать крупные купюры Всему виной фальшивки.
Авто
Aurus рассекретил внедорожник Ожидалось, что премьера модели состоится на автосалоне в Москве, но этого не произошло. Вероятно, внедорожник из проекта «Кортеж» покажут теперь в Женеве в 2019 году
Кино
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов» Иван Харатьян работает на съемочной площадке нового фильма Светланы Дружининой, в котором также снимается его отец
Недвижимость
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Леди
Клетка, казаки и американа – какие осенние тренды выбирают стилисты Мы собрали сразу 7 лучших (по мнению представителей индустрии) трендов, которые врываются в моду буквально в эти секунды. Новый сезон открыт!
Мамы говорят
Татьяна Смирнова Мужчина-ну почти как "чемодан без ручки". Польза или Вред?))) 328
Мисс Х Как принять решение о разводе. 242
Mathew M физкультура 1 класс 189
Ваше Величество Радиомания 2018 и не только 179
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь