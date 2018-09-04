Москва обвинила Лондон в нарушении норм дипломатической вежливости

Источник: РИА Новости

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Сегодня исполняется ровно полгода, как граждане России Сергей и Юлия Скрипали были при невыясненных обстоятельствах госпитализированы в районную больницу Солсбери. В течение шести месяцев они остаются в изоляции под полным контролем британских властей. представитель посольства

«Они находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться», — добавил сотрудник посольства РФ в Лондоне.

«Британские власти упорно продолжают отказывать посольству в прямых контактах с ними с целью установления реального состояния их здоровья, условий содержания, а главное — выяснения степени добровольности происходящего с ними», — добавил он.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

По его словам, Великобритания продолжает грубо нарушать закрепленное конвенциями право России на общение со своими гражданами, а «фактически принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали», вызывает вопросы относительно соблюдения их прав.

«В первые же дни после инцидента Россия официально предложила Великобритании всемерное содействие. Мы инициировали совместное расследование по линии правоохранительных органов, направили Лондону запрос о правовой помощи в рамках возбужденного в России уголовного дела, выразили готовность сотрудничать в рамках установленных процедур ОЗХО. За прошедшие месяцы посольство направило более 70 нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании, регулярно ставим вопрос о Скрипалях в личных контактах с представителями Форин-офиса», — отметил представитель посольства.

Читайте также Как Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов

По словам представителя посольства, Лондон игнорирует почти все вопросы, предложения и призывы.

«Были заданы десятки вопросов, касающиеся, в том числе, местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся. Практически все поставленные вопросы, предложения и призывы были проигнорированы», — сказал он.

«Подобное поведение Лондона противоречит всем канонам цивилизованных отношений между государствами и является вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости», — убежден собеседник агентства.

Он указал, что РФ по-прежнему настроена на выяснение всех обстоятельств инцидента.

«Россия, как и прежде, решительно настроена на установление истинных причин произошедшего в Солсбери и будет продолжать требовать от британских властей предоставить полную информацию об инциденте, обеспечить доступ к нашим гражданам и приступить к подлинно открытому расследованию с участием российских экспертов», — отметил он.

Читайте также К расследованию инцидента в Солсбери привлекли «супер-распознавателей»

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.