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17:11 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о «пропаже» Ким Чен Ына

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило об «исчезновении» лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Источник: AP 2018
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Как сообщает агентство, политик не появлялся на публике на протяжении 15 дней. При этом отмечается, что северокорейские СМИ детально освещали деятельность Ким Чен Ына, включая поездки на различные заводы и предприятия.

Однако последнее сообщение об участии главы КНДР в каких-либо мероприятиях датировано 21 августа.

Агентство подчеркивает, что особую важность подобной «пропаже» Ким Чен Ына придает грядущий 70-летний юбилей основания КНДР, который в стране будут праздновать 8 сентября. Помимо этого, на среду у северокорейского лидера запланирована встреча со специальными посланниками президента Южной Кореи.

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