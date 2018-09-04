СМИ сообщили о «пропаже» Ким Чен Ына
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило об «исчезновении» лидера КНДР Ким Чен Ына.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило об «исчезновении» лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщает агентство, политик не появлялся на публике на протяжении 15 дней. При этом отмечается, что северокорейские СМИ детально освещали деятельность Ким Чен Ына, включая поездки на различные заводы и предприятия.
Однако последнее сообщение об участии главы КНДР в
Агентство подчеркивает, что особую важность подобной «пропаже» Ким Чен Ына придает грядущий 70-летний юбилей основания КНДР, который в стране будут праздновать 8 сентября. Помимо этого, на среду у северокорейского лидера запланирована встреча со специальными посланниками президента Южной Кореи.
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