СМИ сообщили о «пропаже» Ким Чен Ына

Источник: AP 2018

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Как сообщает агентство, политик не появлялся на публике на протяжении 15 дней. При этом отмечается, что северокорейские СМИ детально освещали деятельность Ким Чен Ына, включая поездки на различные заводы и предприятия.

Однако последнее сообщение об участии главы КНДР в каких-либо мероприятиях датировано 21 августа.