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19:00 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии прокомментировали ситуацию с боевиками в Идлибе

ДАМАСК, 4 сен — РИА Новости. Военный сценарий освобождения сирийской провинции Идлиб от боевиков из-за ряда особенностей района кажется более вероятным, чем соглашение о примирении, заявил в интервью РИА Новости министр национального примирения Сирии Али Хайдар.

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Источник: РИА "Новости"

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии осталась последним оплотом незаконных вооруженных формирований в стране, в том числе запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра"*.

Идлиб отличается от других районов тем, что там много боевиков, это для них последнее прибежище, и Идлиб пытается оставить за собой Турция. Поэтому есть ряд факторов, мешающих простой работе и достижению перемирий как раньше.
Али Хайдар
министр национального примирения Сирии

Он отметил, что ситуация отличается от той, что была в провинции Дамаск и на юге страны, где ранее были достигнуты мирные договоренности с группировками.

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«В других районах работа шла по двум направлениям — перемирий и военному, это основа, которая была, но сегодня к настоящему моменту военные действия кажутся более вероятными, чем примирение, в силу особенностей, которые были упомянуты», — сказал Хайдар.

Он добавил, что контакты с целью примирения все равно предпринимаются, но обычно Дамаск вел их с гражданским населением, однако в Идлибе, как ранее сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики задержали более 500 сторонников диалога с Дамаском.

Хайдар отметил, что сейчас в этом секретном и чувствительном процессе переговоров основную роль играет российский Центр по примирению, который через Турцию пытается выходить на контакт с боевиками.

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