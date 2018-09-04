В Сирии прокомментировали ситуацию с боевиками в Идлибе
ДАМАСК, 4 сен — РИА Новости. Военный сценарий освобождения сирийской провинции Идлиб от боевиков
ДАМАСК, 4 сен — РИА Новости. Военный сценарий освобождения сирийской провинции Идлиб от боевиков
Провинция Идлиб на
Идлиб отличается от других районов тем, что там много боевиков, это для них последнее прибежище, и Идлиб пытается оставить за собой Турция. Поэтому есть ряд факторов, мешающих простой работе и достижению перемирий как раньше.
Он отметил, что ситуация отличается от той, что была в провинции Дамаск и на юге страны, где ранее были достигнуты мирные договоренности с группировками.
«В других районах работа шла по двум направлениям — перемирий и военному, это основа, которая была, но сегодня к настоящему моменту военные действия кажутся более вероятными, чем примирение, в силу особенностей, которые были упомянуты», — сказал Хайдар.
Он добавил, что контакты с целью примирения все равно предпринимаются, но обычно Дамаск вел их с гражданским населением, однако в Идлибе, как ранее сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики задержали более 500 сторонников диалога с Дамаском.
Хайдар отметил, что сейчас в этом секретном и чувствительном процессе переговоров основную роль играет российский Центр по примирению, который через Турцию пытается выходить на контакт с боевиками.
* Террористическая организация, запрещенная в России