Трамп решил лично провести заседание Совбеза ООН

«Постпред Хейли объявила, что президент Трамп намерен провести встречу на высоком уровне глав государств и глав правительств по глобальному вызову, и председательствовать на заседании Совета Безопасности по важному региональному вопросу, когда он посетит Нью-Йорк на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября», — говорится в сообщении постпредства.
Также президент США намерен провести встречу на высоком уровне, касающуюся «глобального вызова», отметили в постпредстве США при ООН.
Более подробно о выступлении Трампа Хейли расскажет на пресс-конференции во вторник.
Открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назначено на 18 сентября. Общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября. В 2017 году Трамп впервые выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи.