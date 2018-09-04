Трамп решил лично провести заседание Совбеза ООН

Источник: AP 2018

«Постпред Хейли объявила, что президент Трамп намерен провести встречу на высоком уровне глав государств и глав правительств по глобальному вызову, и председательствовать на заседании Совета Безопасности по важному региональному вопросу, когда он посетит Нью-Йорк на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября», — говорится в сообщении постпредства.

Также президент США намерен провести встречу на высоком уровне, касающуюся «глобального вызова», отметили в постпредстве США при ООН.

Более подробно о выступлении Трампа Хейли расскажет на пресс-конференции во вторник.