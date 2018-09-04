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21:51 (мск), источник: РИА Новости

ОЗХО опубликовала краткое изложение доклада по Эймсбери

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала на своем сайте краткое изложение доклада по Эймсбери, который ранее передала Великобритании.

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Источник: РИА Новости

Британский МИД ранее заявил, что независимое расследование ОЗХО подтвердило выводы Британии о том, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что Скрипали в Солсбери. Лондон также попросил организацию опубликовать выводы расследования по Эймсбери, а полный текст передать членам Конвенции о запрещении химоружия.

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ОЗХО на своем сайте сообщает, что передала Великобритании доклад по Эймсбери. Там также говорится, что результаты анализа, проведенного лабораториями ОЗХО по экологическим и биомедицинским образцам, собранными ее командой, «подтверждают выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентичности ядовитого химиката, который отравил двух людей в Эймсбери и привел к гибели одного человека».

Ядовитое химическое соединение обладает одинаковыми токсичными свойствами нервного агента. «Это тот же ядовитый химикат, который был обнаружен в биомедицинских и экологических образцах, связанных с отравлением господина Сергея Скрипаля, госпожи Юлии Скрипаль и господина Николаса Бейли 4 марта 2018 года в Солсбери», — сообщает ОЗХО.

В кратком изложении доклада сказано, что британская сторона обратилась к ОЗХО за технической поддержкой в связи с инцидентом в Эймсбери. Сотрудники ОЗХО работали в Британии с 15 по 18 июля, занимаясь сбором биомедицинских образцов, а затем вновь посетили королевство 13 августа для получения дополнительных образцов.

В документе сказано, что ОЗХО не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлениях в Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.

Между тем, определить идентичность образцов вещества и сделать вывод об их принадлежности к одной партии было одной из главных задач работы ОЗХО по Солсбери и Эймсбери.

«Ввиду того, что неизвестны условия хранения небольшого флакона, найденного в доме Чарли Роули, и того факта, что взятые в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, (полицейского) Николаса Бэйли… образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги, а также из-за загрязнения доступных образцов ОЗХО не смогла прийти к заключению о том, были ли эти образцы из одной синтезированной партии», — говорится в докладе.

Организация добавляет, что «чистота вещества в найденном в Эймсбери флаконе составляет 97−98%».

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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