ОЗХО опубликовала краткое изложение доклада по Эймсбери
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала на своем сайте краткое изложение доклада по Эймсбери, который ранее передала Великобритании.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала на своем сайте краткое изложение доклада по Эймсбери, который ранее передала Великобритании.
Британский МИД ранее заявил, что независимое расследование ОЗХО подтвердило выводы Британии о том, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что Скрипали в Солсбери. Лондон также попросил организацию опубликовать выводы расследования по Эймсбери, а полный текст передать членам Конвенции о запрещении химоружия.
ОЗХО на своем сайте сообщает, что передала Великобритании доклад по Эймсбери. Там также говорится, что результаты анализа, проведенного лабораториями ОЗХО по экологическим и биомедицинским образцам, собранными ее командой, «подтверждают выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентичности ядовитого химиката, который отравил двух людей в Эймсбери и привел к гибели одного человека».
Ядовитое химическое соединение обладает одинаковыми токсичными свойствами нервного агента. «Это тот же ядовитый химикат, который был обнаружен в биомедицинских и экологических образцах, связанных с отравлением господина Сергея Скрипаля, госпожи Юлии Скрипаль и господина Николаса Бейли 4 марта 2018 года в Солсбери», — сообщает ОЗХО.
В кратком изложении доклада сказано, что британская сторона обратилась к ОЗХО за технической поддержкой в связи с инцидентом в Эймсбери. Сотрудники ОЗХО работали в Британии с 15 по 18 июля, занимаясь сбором биомедицинских образцов, а затем вновь посетили королевство 13 августа для получения дополнительных образцов.
Между тем, определить идентичность образцов вещества и сделать вывод об их принадлежности к одной партии было одной из главных задач работы ОЗХО по Солсбери и Эймсбери.
«Ввиду того, что неизвестны условия хранения небольшого флакона, найденного в доме Чарли Роули, и того факта, что взятые в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, (полицейского) Николаса Бэйли… образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги, а также
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории