Конфронтация между Россией и США нарастает, заявил Лавров

Источник: РИА Новости

«Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам… в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — заявил Лавров во вторник в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он сравнил происходящее с событиями 2008 года, когда президент Грузии Михаил Саакашвили «вообразил, что ему все дозволено, и напал на своих граждан…».

То же самое, по словам Лаврова, можно применить к Украине — постоянное подтверждение, что Украина будет в НАТО, «вскружило голову» президенту Петру Порошенко, и теперь Киев наращивает вооружения на линии соприкосновения в Донбассе.

Американцы направляют туда и боеприпасы, и вооружение, и не только легкое стрелковое оружие, отметил Лавров. Кроме того, там работают американские, канадские инструкторы, добавил он.