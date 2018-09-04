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4 сентября, источник: РИА Новости

Конфронтация между Россией и США нарастает, заявил Лавров

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что конфронтация между РФ и США нарастает, о чем свидетельствует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России.

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Источник: РИА Новости

«Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам… в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — заявил Лавров во вторник в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он сравнил происходящее с событиями 2008 года, когда президент Грузии Михаил Саакашвили «вообразил, что ему все дозволено, и напал на своих граждан…».

То же самое, по словам Лаврова, можно применить к Украине — постоянное подтверждение, что Украина будет в НАТО, «вскружило голову» президенту Петру Порошенко, и теперь Киев наращивает вооружения на линии соприкосновения в Донбассе.

Американцы направляют туда и боеприпасы, и вооружение, и не только легкое стрелковое оружие, отметил Лавров. Кроме того, там работают американские, канадские инструкторы, добавил он.

По мнению главы МИД РФ, эти пошаговые действия увеличивают риск в том числе военных конфронтаций, что неприемлемо для России, о чем американские партнеры были предупреждены.

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