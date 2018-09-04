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23:43 (мск), источник: Ведомости

Президент засекретил сведения о некадровых разведчиках

Президент Владимир Путин подписал в понедельник указ, которым внес в перечень относимых к государственной тайне сведений данные о новом типе разведчиков.

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В соответствии с документом к гостайне отнесены «сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав» разведывательных структур. По признанию бывшего сотрудника спецслужб, такой термин в открытой печати ему встречается впервые. Сведения о завербованных агентах или доверенных лицах, которые сами не являются кадровыми разведчиками, и так всегда были секретными, очевидно, что речь идет о новом явлении, возникшем недавно, полагает собеседник.

По его предположению, это могут быть бойцы так называемой частной военной компании Вагнера, действующие на Украине и в Сирии, поскольку в управление ими, по всей видимости, вовлечен такой орган внешней разведки, как военная разведка ГРУ.

В законодательстве четко не сказано, что такое кадровый состав органов внешней разведки, указывает адвокат Иван Павлов, который специально изучал эту тему, защищая обвиняемых по статье о госизмене. Суды же, по его словам, считали этот вопрос непринципиальным. По мнению адвоката, к кадровому составу относятся те сотрудники, которые непосредственно осуществляют разведывательную деятельность.

Разглашать сведения об этих лицах было запрещено и ранее, напоминает Павлов: «Теперь же к гостайне будут относиться и сведения о тех, кто оказывает этим людям какое-то содействие». Отсутствие правовой определенности в обозначении лиц, сведения о которых засекречены, может привести к злоупотреблениям, допускает адвокат: «К примеру, когда человека привлекают к ответственности, говоря, что он раскрыл какие-то сведения, а он в ответ просит их конкретизировать, ему скажут: “А, неважно!” И суд будет вынужден решать этот вопрос, а если речь пойдет об обвинениях со стороны ФСБ, то можно предположить, что суд здесь будет на стороне именно этой службы».

В связи с расширением перечня возможны проблемы в том числе и при разглашении сведений о сотрудниках ЧВК Вагнера, соглашается Павлов.

Это произойдет, если станет известно, что бойцы ЧВК являются сотрудниками одного из органов внешней разведки, выполняющими какую-то задачу, — теоретически они могут быть прикомандированы к любым структурам, но пока таких сведений нет, поясняет эксперт.

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По большому счету расширение перечня засекреченных лиц приведет к тому, что любое упоминание о сотрудниках автоматически станет гостайной, считает автор книг о российских спецслужбах Андрей Солдатов: «Грубо говоря, секретится вся сфера. Чтобы уже никакие вопросы о персоналиях внутри спецслужб не возникали». Расширение перечня позволяет засекретить и упоминания о сотрудниках ЧВК Вагнера, согласен эксперт: «Существует понятие “офицер действующего резерва” (из аппарата прикомандированных сотрудников) — это люди, которые формально могут не входить в кадровый состав и по легенде считаться бывшими сотрудниками спецслужб, а на самом деле оставаться прикомандированными сотрудниками. Гипотетически их можно прикомандировать куда угодно — от Большого театра до ЧВК Вагнера».

За упоминание таких сотрудников может грозить наказание, независимо от того, знаком упоминавший с перечнем секретных сведений или нет, подтверждает Солдатов.

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