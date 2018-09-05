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01:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В России признали морское господство США

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков назвал неоспоримым господство ВМС США в океанской зоне. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

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Источник: AP 2018

По мнению эксперта, главной особенностью применения ВМС ведущих стран НАТО на ближайшую и среднесрочную перспективу в войнах и вооруженных конфликтах является ориентация на операции и боевые действия «с моря против берега».

«Это связано с тем, что господство главной военно-морской силы Североатлантического альянса — флота США в океанской зоне неоспоримо», — отмечает специалист.

Однако, продолжает Сивков, усиление китайских ВМС и возможное наращивание боевых возможностей ВМФ России «может сделать для американцев приоритетной задачей борьбу с флотом противника, в частности в районах морей и океанов, прилегающих к его побережью».

В ноябре 2017-го Сивков посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия, в частности, сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».

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