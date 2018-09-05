В России признали морское господство США

Источник: AP 2018

По мнению эксперта, главной особенностью применения ВМС ведущих стран НАТО на ближайшую и среднесрочную перспективу в войнах и вооруженных конфликтах является ориентация на операции и боевые действия «с моря против берега».

«Это связано с тем, что господство главной военно-морской силы Североатлантического альянса — флота США в океанской зоне неоспоримо», — отмечает специалист.

Однако, продолжает Сивков, усиление китайских ВМС и возможное наращивание боевых возможностей ВМФ России «может сделать для американцев приоритетной задачей борьбу с флотом противника, в частности в районах морей и океанов, прилегающих к его побережью».