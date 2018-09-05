Лавров: Клинтон искренне предлагала «перезагрузку» российско-американских отношений
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2009 году искренне выступала за «перезагрузку»
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2009 году искренне выступала за «перезагрузку»
«Я думаю, что это была ошибка исполнителей, потому что
«Отсюда появился этот термин “перезагрузка”, наши первые контакты с Хиллари Клинтон [были] достаточно конкретными, предметными», — сообщил глава МИД РФ, отметив, что первым и главным достижением того периода стало подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
«Что это было — “перезагрузка” или “перегрузка”, мне трудно судить, но первый срыв администрации Барака Обамы произошел по случаю, который я бы даже в повестку дня большой политики и не стал вносить, — это Эдвард Сноуден. <…> С той поры пошло одно за другим», — сказал Лавров, добавив, что искренние намерения администрации Обамы «наткнулись на необходимость разговаривать с РФ на равных».
«Когда стало понятно американцам, что разговаривать на равных они сами не хотят, предпочитая навязывать свою волю, свои договоренности, тогда и начались те самые проблемы, которые постепенно накапливались, и сейчас мы имеем на наших руках достаточно большой ворох этих проблем», — заключил министр.