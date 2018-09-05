Лавров: Клинтон искренне предлагала «перезагрузку» российско-американских отношений

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«Я думаю, что это была ошибка исполнителей, потому что по-английски все было написано правильно — “reset”, а по-русски получилось слово, где было пропущено две буквы, и вместо “перезагрузки” получилась “перегрузка”. Когда Хиллари Клинтон мне эту кнопку передавала перед камерами и я тут же заметил ошибку, обратил на это ее внимание, они очень-очень быстро стали у нас просить, даже умолять, чтобы мы вернули эту кнопку, чтобы они переделали правильно, но здесь уже сработала наша дипломатическая интуиция, что такое событие нельзя просто растворять в небытие, и сейчас эта кнопка у нас в музее внешней политики в нашем здании», — сказал он. «Я думаю, это было искреннее желание», — добавил Лавров.

Он пояснил, что администрация Барака Обамы, занимавшего пост президента США в 2009—2017 годах, с самого начала собиралась выстраивать новые отношения с Россией.

«Отсюда появился этот термин “перезагрузка”, наши первые контакты с Хиллари Клинтон [были] достаточно конкретными, предметными», — сообщил глава МИД РФ, отметив, что первым и главным достижением того периода стало подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Он выразил сожаление в связи с тем фактом, что «перезагрузка» очень быстро и задолго до событий на Украине и в Сирии превратилась в нечто иное.

«Что это было — “перезагрузка” или “перегрузка”, мне трудно судить, но первый срыв администрации Барака Обамы произошел по случаю, который я бы даже в повестку дня большой политики и не стал вносить, — это Эдвард Сноуден. <…> С той поры пошло одно за другим», — сказал Лавров, добавив, что искренние намерения администрации Обамы «наткнулись на необходимость разговаривать с РФ на равных».