Эрдоган заявил, что операция в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе

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«Там [в Идлибе] находятся около 3,5 млн человек, Россия и США перекладывают с себя ответственность друг на друга. Но если ракеты начнут падать на эту территорию, то случится серьезное кровопролитие, новый поток беженцев хлынет в Турцию», — сказал он.

Турецкий лидер также добавил, что «сотрудничество Турции с Россией и Ираном позволило избежать катастрофы в Идлибе», и «взаимодействие с Россией сейчас очень важно».