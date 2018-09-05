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02:03 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган заявил, что операция в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Операция правительственных сил в сирийском Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе и новой волне мигрантов, бегущих в соседнюю Турцию. Об этом, как сообщает в среду газета Sabah, заявил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Киргизии.

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Источник: Reuters

«Там [в Идлибе] находятся около 3,5 млн человек, Россия и США перекладывают с себя ответственность друг на друга. Но если ракеты начнут падать на эту территорию, то случится серьезное кровопролитие, новый поток беженцев хлынет в Турцию», — сказал он.

Турецкий лидер также добавил, что «сотрудничество Турции с Россией и Ираном позволило избежать катастрофы в Идлибе», и «взаимодействие с Россией сейчас очень важно».

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией, по сути, станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.

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