Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство Захарченко: украинские диверсанты не стали молчать
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Сын Оксаны Федоровой растет копией мамы
Как российские светские львицы зарабатывают на хлеб с икрой
Вдова главаря банды в РФ перевела потерпевшим 31 млн руб.
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Установлены личности совершивших убийство Захарченко
Подсчитано наследство Кобзона
Кристина Асмус напугала поклонников фотографией в «жутком» гриме
Лера Кудрявцева вернулась на ТВ через три недели после родов
«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Матч с «Уфой» может стать последним для «Ростова» на стадионе ЧМ
«Обязательно вымыться голым»: россиянка, переехавшая в Исландию
Рыба, которая считается самой ценной из-за вкуса
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
Новый Nissan Juke тоже будет «странным»
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Как будут меняться налоги на недвижимость
Фоторепортажи
15Умер Иосиф Кобзон
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
02:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Спикер Рады назвал Гитлера самым большим демократом

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал себя противником прямой демократии. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

Наверх
Источник: AFP 2018

Рассуждая о необходимости рассмотреть на Украине Избирательный кодекс, политик заявил, что «самым большим сторонником прямой демократии был Адольф Алоизович в тридцатых годах». Парубий добавил, что на научном уровне изучал методы прямой демократии и пришел к выводу, что эта политическая система является одним из способов манипуляции.

4 сентября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии. Эти фразы, в сочетании с вытягиванием вверх правой руки, были приняты в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.

20 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик. Единственными странами, выступившими против предложенного Россией документа, стали Украина и США.

Бандеровское приветствие и обмороки: Порошенко принял парад под присмотром гостей из США
Во время загрузки произошла ошибка.
24 августа© Ньюстюб
 Раскрыто, что Ельцин расказал о Путине США
Поклонская вспомнила о совести после речи Путина
Лавров: конфронтация между Россией и США нарастает
Замечено необъяснимое явление в Антарктиде
В появлении дырки в борту «Союза» заподозрили члена экипажа
Спустя 114 лет реклама создала проблемы производителю красок
Эксперт признал господство США в океанской зоне
Как выглядит Озеро тысячи островов в Китае (фото)
Спорт
«Полузащита Паредес — Кузяев — Маркизио — самая сильная в РПЛ» Переход полузащитника «Ювентуса» в «Зенит» — одна из главных сделок года в России
Hi-Tech
Российские банкоматы перестали принимать крупные купюры Всему виной фальшивки.
Авто
Aurus рассекретил внедорожник Ожидалось, что премьера модели состоится на автосалоне в Москве, но этого не произошло. Вероятно, внедорожник из проекта «Кортеж» покажут теперь в Женеве в 2019 году
Кино
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов» Иван Харатьян работает на съемочной площадке нового фильма Светланы Дружининой, в котором также снимается его отец
Недвижимость
Как получить ипотеку на загородную недвижимость
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Жить на природе - действительно ли это лучше для здоровья?
Леди
Клетка, казаки и американа – какие осенние тренды выбирают стилисты Мы собрали сразу 7 лучших (по мнению представителей индустрии) трендов, которые врываются в моду буквально в эти секунды. Новый сезон открыт!
Дети
Елизавета Боярская во второй раз станет мамой По данным журналистов, актриса скоро отправится в декретный отпуск
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь