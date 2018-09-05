Спикер Рады назвал Гитлера самым большим демократом

Источник: AFP 2018

Рассуждая о необходимости рассмотреть на Украине Избирательный кодекс, политик заявил, что «самым большим сторонником прямой демократии был Адольф Алоизович в тридцатых годах». Парубий добавил, что на научном уровне изучал методы прямой демократии и пришел к выводу, что эта политическая система является одним из способов манипуляции.

4 сентября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии. Эти фразы, в сочетании с вытягиванием вверх правой руки, были приняты в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.