Госдеп: США разделяют обеспокоенность РФ присутствием террористов в Идлибе

Источник: AP 2018

По его словам, российские власти говорят о присутствии террористов в Идлибе.

«Это верное утверждение. Мы разделяем их озабоченность по поводу терроризма, исходящего из северной, северо-западной Сирии. Мы абсолютно согласны с ними, что в этих местах есть террористы, и нужно ими заняться, чтобы они не занимались экспортом терроризма по всему миру», — сказал он на борту самолета, направляясь в Пакистан. Стенограмму беседы распространил госдепартамент. Помпео сообщил, что США «с удовольствием будут работать по вопросу терроризма в этом месте».

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При этом он отметил, что США обеспокоены тем, что в ходе операции в Идлибе может быть использовано химическое оружие «в процесса попытки заполучить военные объекты».

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.