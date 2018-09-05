На разминирование границы между КНДР и Южной Кореей уйдет 200 лет

По словам военного, даже если к разминированию будут привлечены все имеющиеся в Южной Корее инженерные подразделения, при нынешнем уровне технологий процесс невозможно будет завершить быстрее, чем за два столетия.

В этой связи представитель вооруженных сил указал на необходимость создания специального центра по ликвидации мин в рамках подготовки к совместным мирным проектам Юга и Севера в демилитаризованной зоне, представляющей собой нейтральную полосу длиной 241 км и шириной 4 км.