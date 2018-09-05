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15:44 (мск), источник: Известия

Ударная атомная подлодка США вошла в Средиземное море

Атомная подлодка USS Newport News американских ВМС, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк», вошла в Средиземное море. Об этом свидетельствуют данные американского портала Strategic Sentinel, занимающегося анализом внешней политики и национальной безопасности.

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Источник: U.S. Navy

«Было замечено, как многоцелевая подводная лодка USS Newport News вчера вошла в Средиземное море», — приводит сообщение портала ТАСС.

Кроме того, на сайте мониторинговой службы Navy Vessels, следящей за перемещениями военных кораблей США, 4 сентября появилась информация, что Newport News покинула Гибралтар и направилась в Средиземное море.

Американские власти пока никак не прокомментировали перемещение подлодки и не анонсировали операций с ее участием.

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1 сентября стало известно, что ударная подводная лодка Newport News класса Los Angeles зашла в Гибралтар. В Пентагоне тогда заявили, что это технический визит, который был запланирован заранее.

В марте после захода американской подлодки класса Virginia USS John Warner в Гибралтар и дальнейшего ее перехода в Средиземное море США и их союзники нанесли массированный удар по Сирии.

В конце августа Минобороны РФ предупредило о подготовке Вашингтоном нового удара по сирийской территории.

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