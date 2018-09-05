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12:51 (мск), источник: Газета.Ру

Британский экс-военный предсказал «катастрофу» в королевских ВМС

Бывший глава морского штаба Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании лорд Алан Вест заявил, что патрулирование собственных границ после Brexit обернется «катастрофой» для страны. Об этом он сказал газете The Independent.

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Источник: Reuters

Вест рассказал, что недавнее столкновение французских и британских рыболовных судов в Ла-Манше говорит о том, что ВМС Великобритании не хватает кораблей для патрулирования своих территориальных вод.

Эта ситуация, считает Вест, демонстрирует недостатки в организации работы военных служб.

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По его словам, суда координируют разные подразделения, хотя этим должна заниматься единая служба.

Он подчеркнул, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза, стране придется своими силами осуществлять патрулирование исключительной экономической зоны, а это, учитывая состояние британских ВМС, может стать для страны «катастрофой».

Ранее сообщалось, что в Британию раньше намеченного срока прибыли истребители F-35.

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