Британский экс-военный предсказал «катастрофу» в королевских ВМС

Источник: Reuters

Вест рассказал, что недавнее столкновение французских и британских рыболовных судов в Ла-Манше говорит о том, что ВМС Великобритании не хватает кораблей для патрулирования своих территориальных вод.

Эта ситуация, считает Вест, демонстрирует недостатки в организации работы военных служб.

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По его словам, суда координируют разные подразделения, хотя этим должна заниматься единая служба.

Он подчеркнул, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза, стране придется своими силами осуществлять патрулирование исключительной экономической зоны, а это, учитывая состояние британских ВМС, может стать для страны «катастрофой».