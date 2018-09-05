Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube

Источник: РИА "Новости"

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. Во вторник замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что видеохостинг YouTube сегодня выступает как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения в день выборов.

«О блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идет. У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов», — отметил Субботин, слова которого приводятся в сообщении.