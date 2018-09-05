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10:46 (мск), источник: РИА Новости

Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Роскомнадзор не планирует блокировать видеохостинг YouTube на территории РФ, есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов, говорится в сообщении ведомства на его странице в соцсети «ВКонтакте».

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Источник: РИА "Новости"

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. Во вторник замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что видеохостинг YouTube сегодня выступает как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения в день выборов.

«О блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идет. У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов», — отметил Субботин, слова которого приводятся в сообщении.

«Мы будем наблюдать за развитием ситуации и смотреть за реакцией Google. Пока официальной реакции от компании нет. После Единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги», — добавил Субботин.

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