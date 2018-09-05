В России могут удвоить социальный налоговый вычет

Парламентарий отметил, что установленная в 2007 году предельная сумма налогового вычета утратила свою актуальность и не оказывает существенной поддержки обучающимся.

Он также добавил, что существующий на сегодняшний день механизм социального налогового вычета предлагает право возврата из суммы затраченных средств не более чем 15 600 руб. за годовой налоговый период.