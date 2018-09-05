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13:01 (мск), источник: Газета.Ру

В России могут удвоить социальный налоговый вычет

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил изменения в Налоговый кодекс, согласно которым социальный налоговый вычет будет увеличен в два раза. Об этом сообщает RT.

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Источник: РИА "Новости"

Парламентарий отметил, что установленная в 2007 году предельная сумма налогового вычета утратила свою актуальность и не оказывает существенной поддержки обучающимся.

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Он также добавил, что существующий на сегодняшний день механизм социального налогового вычета предлагает право возврата из суммы затраченных средств не более чем 15 600 руб. за годовой налоговый период.

Предлагаемые изменения позволят обучающимся возвратить до 31 200 руб. за аналогичный период.

Сухарев подчеркнул, что предлагаемые изменения станут мотивацией для получения высшего образования.

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