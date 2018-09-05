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18:19 (мск), источник: Коммерсантъ

«Давай введем войска. Давай убьем, на хрен, как можно больше»

Журналист, уволивший Ричарда Никсона, написал книгу о Дональде Трампе.

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Источник: AP 2018

Одни только анонсы о предстоящем издании новой книги о президенте Дональде Трампе, опубликованные в газете Washington Post и ряде других СМИ, стали во вторник в США новостью дня. А сама книга может сыграть ключевую роль в предстоящих 6 ноября промежуточных выборах в Конгресс. В произведении «Страх: Трамп в Белом доме» журналист, обладатель двух Пулитцеровских премий Боб Вудворд описывает ситуацию, сложившуюся в администрации США, как «сумасшедший дом», а самого президента как «пятиклассника», ничего не понимающего в мировой политике. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Кирилл Белянинов.

Вечером во вторник Белый дом поспешил заявить, что новая книга — это «всего лишь придуманные истории», распространяемые бывшими сотрудниками администрации. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал автора книги «сотрудником Демократической партии», уточнив, что скандальная публикация должна появиться в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. «Заметили, к чему это приурочено?» — вопрошает глава Белого дома.

Журналист Боб Вудворд, раскрывший подробности скандала «Уотергейт», который привел к отставке президента Ричарда Никсона, в США считается настоящей легендой. В последние десятилетия он выпустил несколько книг, посвященных президентам. Новая публикация, которая должна появиться на полках книжных магазинов в Америке 11 сентября, готовилась почти два года. По словам самого господина Вудворда, он поговорил «с несколькими десятками» бывших и действующих сотрудников администрации и пришел к выводу, что сегодня ситуация в Белом доме все больше напоминает «сумасшедший дом».

Источник: AP 2018

По утверждению автора, главной головной болью президента Трампа является продолжающееся расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ссылаясь на бывшего личного адвоката президента Джона Дода, автор книги приводит подробности телефонного разговора президента США с главой Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, который спросил: «Дональд, я волнуюсь по поводу этого расследования. Ты останешься на своем посту?» Позднее сам Трамп рассказал своему адвокату, что для него подобный вопрос прозвучал как «удар в пах».

В последние полтора года глава Белого дома неоднократно заявлял о том, что готов дать показания следователям из команды Мюллера. Адвокат Дод, в свою очередь, пытался его от этого отговорить, а в конце января текущего года даже устроил своеобразную инсценировку, разыграв сцену, в которой Дональд Трамп как будто бы отвечает на вопросы спецпрокурора. В роли последнего выступил сам адвокат. Как утверждает Боб Вудворд, президент США оказался «чудовищным свидетелем», его заявления «были противоречивыми и лживыми», а сама инсценировка закончилась его 30-минутной истерикой.

В марте адвокат Дод и его коллега Джей Секулоу провели встречу со спецпрокурором Мюллером и, рассказав об инсценировке, объяснили, почему они никогда не допустят личного допроса президента. Как утверждает автор новой книги, во время этой встречи Джон Дод пояснил, что глава Белого дома постоянно «фантазирует».

«Я не буду просто так сидеть здесь и позволять ему выглядеть как идиоту, — цитирует автор слова адвоката.— После этого вы опубликуете расшифровку (допроса.— “Ъ”), потому что в Вашингтоне утекает любая информация, и кто-то из иностранцев скажет: “Я же говорил, что он идиот… Зачем мы имеем дело с идиотом?”».

Сам Дональд Трамп, напротив, считал, что он очень хорошо выступил во время инсценировки. Не сумев переубедить главу Белого дома, адвокат Дод, по его словам, предупредил президента, что если он даст показания спецпрокурору, то «окажется в оранжевой тюремной робе», и на следующий день подал в отставку.

В книге приводится также несколько разговоров Дональда Трампа с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Например, в апреле 2017 года, после предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб, глава Белого дома позвонил в Пентагон и заявил, имея в виду президента Сирии Башара Асада: «Давай, на хрен, его убьем! Давай введем войска. Давай убьем, на хрен, как можно больше». Министр обороны в ходе телефонного разговора согласился с президентом, но позднее сказал своему помощнику: «Ничего подобного мы делать не будем».

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В январе 2018 года президент, обсуждая возможности сокращения расходов на оборону, задал вопрос, что американские военные делают в Южной Корее и зачем там нужны американские системы противоракетной обороны? «Мы делаем это, чтобы предотвратить третью мировую войну», — ответил генерал Мэттис. По утверждению Боба Вудворда, после этого совещания глава Пентагона заявил подчиненным, что президент «ведет себя и понимает, что ему говорят, как пяти- или шестиклассник».

В самом начале книги автор упоминает и случай, когда бывший старший экономический советник президента США Гэри Кон обнаружил на рабочем столе главы Белого дома записку, в которой предлагалось разорвать торговое соглашение с Южной Кореей и остановить программу разработки систем обнаружения ракетных пусков Пхеньяна. «Я украл этот документ с его стола, чтобы он его не увидел, — якобы заявил Кон своему помощнику.— И он никогда его не увидит. Я должен защитить страну».

По информации автора книги, Гэри Кон также сообщил тогдашнему главе канцелярии президента Робу Портеру, что собирался украсть со стола Трампа письмо, в котором обосновывалась необходимость выхода США из торгового соглашения NAFTA. Гэри Кон покинул свою должность в марте 2018 года.

Как утверждает Боб Вудворд, свое недовольство президентом США неоднократно высказывал и глава администрации Джон Келли.

В книге приводится его заявление, сделанное перед сотрудниками: «Он идиот. Бесполезно пытаться убедить его в чем-либо. Он совсем сорвался с катушек. Мы в сумасшедшем доме. Я даже не понимаю, почему кто-либо из нас здесь находится. Это худшая работа, которой я когда-либо занимался».
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По словам автора новой книги, в разговорах с сотрудниками администрации президент США неоднократно унижал генерального прокурора Джеффа Сешенса. Бывший сенатор и выходец из Алабамы является одним из активных сторонников Дональда Трампа. Тем не менее, как утверждает журналист, в разговорах с сотрудниками президент США имитировал ярко выраженный южный акцент генпрокурора, заявляя, что «этот парень психически ущербен». «Он тупой южанин, — якобы говорил Дональд Трамп.— Он не смог бы стать даже адвокатом, у которого был бы хотя бы один клиент, там в Алабаме».

Вечером во вторник сразу несколько высокопоставленных чиновников администрации, включая главу Пентагона Джеймса Мэттиса и руководителя аппарата Белого дома Джона Келли, поспешили выступить с опровержениями фактов, изложенных в новой книге, назвав ее «собранием непроверенных слухов».

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