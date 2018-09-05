Российские самолеты нанесли удары по объектам «ан-Нусры"* в Идлибе

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них. Эти БПЛА, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.
Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами террористов.
Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.
Также Конашенков рассказал, что накануне ночью штатная ПВО российской авиабазы уничтожила два ударных беспилотника боевиков, всего за месяц — 47.
*Террористическая организация, запрещенная в России