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14:19 (мск), источник: РИА Новости

Российские самолеты нанесли удары по объектам «ан-Нусры"* в Идлибе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Четыре самолета РФ с авиабазы Хмеймим 4 сентября нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» * в сирийской провинции Идлиб, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Источник: РИА Новости

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них. Эти БПЛА, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

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Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами террористов.

Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.

Также Конашенков рассказал, что накануне ночью штатная ПВО российской авиабазы уничтожила два ударных беспилотника боевиков, всего за месяц — 47.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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08:12 (мск)© Ньюстюб
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