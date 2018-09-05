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16:58 (мск), источник: BFM.ru

Совбез готовит план защиты от санкций США

В рамках защитных шагов обсуждается, в частности, внедрение альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Совбез занимается подготовкой сводного плана ответных мер России на новые санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Среди тех, кто готовил инициативы по защите от ограничительных мер, — Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Центробанк и отраслевые монополии, отметили собеседники агентства, близкие к Совбезу РФ.

В рамках защитных шагов в сфере международного права обсуждается включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права. В международные коммерческие соглашения предлагается внести оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США.

Обсуждается также возможность приоритетных закупок не попавших пока под санкции США технологий. Кроме того, рассматривается внедрение альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
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