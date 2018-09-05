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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Военно-политическое управление Минобороны РФ создано для борьбы с «информационной войной»

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) Минобороны РФ создано для борьбы с «информационной войной» против России, заявил заместитель министра обороны — начальник ГВПУ Андрей Картаполов на первой встрече с журналистами.

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Источник: РИА "Новости"
Сегодня мы видим абсолютно неприкрытую информационную войну, причем циничную откровенно, которая ведется на всех фронтах против нашей страны. И мы должны защищаться. Оголтелая пропаганда, абсолютная ложь по многим позициям, неприятие и замалчивание нашей точки зрения — это все изменяет политическое сознание общества, а в современных условиях изменения политического сознания могут привести к очень серьезным последствиям.
Андрей Картаполов
начальник ГВПУ

Господин Картаполов отметил, что в первую очередь работа ГВПУ направлена на личный состав вооруженных сил — солдат, матросов и офицеров. «Необходимость информационной защиты вооруженных сил, личного состава прежде всего, и формирования у них устойчивого убеждения необходимости и важности служения Отечеству на традиционных наших принципах — это и есть одна из причин, почему было принято это решение», — сказал он. По словам замминистра, еще одной задачей ГВПУ является работа с молодежью.

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Замполиты в войсках будут вести военно-политическую работу не с личным составом, а с каждым конкретным человеком, сообщил Андрей Каратаполов. «Чем на сегодняшний день, по моему мнению, отличается современная работа с личным составом от той, которая должна была бы быть. Она слишком обобщена, а мы должны перейти от работы с личным составом в целом к работе непосредственно с конкретным человеком», — сказал он.

По словам господина Картаполова, некоторые элементы новой системы работы с военнослужащими были опробованы на тактико-специальных учениях по морально-психологическому обеспечению войск:

На этих учениях все войсковые психологи оказались на переднем крае, в траншее, на корабле, не в кубрике, а в боевой части, на огневых и стартовых позициях, на аэродромах под крылом у самолета. Вы знаете, у них у самих глаза поменялись, они поняли, где нужны — не возле командного пункта, а там, где каждую секунду человек может погибнуть.

Андрей Картаполов рассказал об отличительных чертах российского солдата будущего. «Именно дух проявляется в бою — это героизм, готовность к самопожертвованию ради выполнения боевой задачи или ради своих товарищей, что в общем-то всегда было одной из отличительных черт российского воинства», — сказал он. При этом, по словам замминистра, Минобороны не собирается возвращаться к девизу «За веру, царя и Отчество». «Это пройдено, но вера в бога и вера в свое правое дело служения родине — они где-то очень близки и необходимы», — заявил он.

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