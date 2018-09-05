Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с Путиным

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«У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Мэй.

В то же время, агентство сообщило, что Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее она обсудила последние данные по инциденту в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом.

В среду британская полиция сообщила, что в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обвиняются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские следователи считают эти имена псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются «сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ».