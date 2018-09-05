Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с Путиным
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU —
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU —
«У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным», — сообщает агентство со ссылкой на
В то же время, агентство сообщило, что Мэй обсудила инцидент в Солсбери с
Ранее она обсудила последние данные по инциденту в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом.
В среду британская полиция сообщила, что в заговоре с целью убийства
Выступая в среду в парламенте, Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются «сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ».
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.