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19:35 (мск), источник: Интерфакс

Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с Путиным

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не заинтересована в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.

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«У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Мэй.

В то же время, агентство сообщило, что Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее она обсудила последние данные по инциденту в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом.

В среду британская полиция сообщила, что в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обвиняются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские следователи считают эти имена псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются «сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ».

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Тереза Мэй официально обвинила в отравлении Скрипалей сотрудников ГРУ
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