«Газпром» поддержал предложения Путина по защите прав старшего поколения

Источник: РИА Новости

«Конечно, актуальна эта проблематика как и для любой крупной российской компании, для любой высокотехнологичной компании, особенно для газовой отрасли, где длинный инвестиционный цикл, где средний горизонт планирования составляет более 10 лет. Поэтому важна передача опыта профессионалов старшего поколения молодежи, поддержка сильных трудовых династий, поддержка наставничества», — сказал Миллер в интервью телеканалу НТВ.

Глава «Газпрома» отметил, что когда речь идет о передаче опыта старших поколений, то это не только профессиональные навыки и знания, но и такие качества, как преданность своей профессии, ответственное отношение к порученному делу, умение преодолевать любые трудности, во что бы то ни стало достигать поставленные цели.

«Эти качества формируются годами в ежедневной работе, плечом к плечу, молодежи и старшего поколения, которое пользуется заслуженным уважением и авторитетом, и поэтому поручение президента по социальной защите и поддержке прав старших поколений и ветеранов нам поняты и мы их, безусловно, поддерживаем», — отметил он.

Миллер уточнил, что «Газпром» ведет работу как по привлечению молодых кадров, так и по сохранению работников старшего поколения. «Мы должны отметить, что возрастная структура компании сбалансирована… в “Газпроме” мы дорожим нашими профессиональными кадрами… Конечно же, мы активно ведем нашу кадровую политику и с точки зрения привлечения молодежи, но самое главное, сохранения того костяка, сохранения тех знаний, того опыта, который был сформирован еще в советский период», — сказал он.

Кроме того, «Газпром» планирует увеличить численность сотрудников.

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«Руки нужны. Самое главное, надо понимать, что (новые проекты. — Прим. ред.) это стройки на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, которые, наверное, в первую очередь привлекательны для молодежи… С другой стороны, это не только географический аспект роста масштабов нашей деятельности, но и объемный, потому что рост спроса на газ мы видим и в РФ, мы видим, какие хорошие темпы роста спроса на российский газ в Европе, поэтому в любом случае масштаб нашей работы… год от года увеличивается, и могу сказать, что здесь мы, наоборот, планируем еще больше увеличивать численность компании», — сказал Миллер.

Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

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В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.