Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство Захарченко: украинские диверсанты не стали молчать
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Дети Галкина на концерте рассмешили соцсети
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА (фото)
Натали Портман в платье Gucci затмила всех на красной дорожке
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
Чем убийство Захарченко может «аукнуться» для России
Стрелков и другие о гибели Александра Захарченко
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны»
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала
50-летний собиратель ягод справился с медведем врукопашную
Платье обнажило грудь певицы - она нашла выход
Поклонники решили, что Лиза Пескова увеличила губы
Названы имена российских участниц «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»
Яковлев использовал Сорина: раскрыта подноготная "Иванушек"
40-летняя ведущая заявила, что умрет совсем скоро
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
22:11 (мск), источник: РИА Новости

МИД нашел нестыковки на фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский МИД обратил внимание на нестыковки в обнародованных Лондоном в среду данных о подозреваемых. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Наверх

Так, Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в аэропорту Гэтвик. По словам Захаровой, изображен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотленд-Ярда указано время 16:22:43).

«Либо это наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», — заявила представитель МИД в передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Также она обратила внимание на две другие фотографии подозреваемых. На них один и тот же фон.
Читайте также
Тереза Мэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей офицерами ГРУ

По ее словам, фотографии могли быть сделаны по прилету, поэтому у них должна быть британская виза, для получения которой при запросе в британских посольствах собирается биометрическая информации и другие данные. Захарова напомнила, что сегодня в МИД вызвали посла Великобритании Лори Бристоу предоставить эту информацию, но Россия получила «полный отказ».

Она также отметила, что британская сторона заявляет, что у них есть данные рейса — дата, время и номер, которым якобы прилетели подозреваемые. «Почему же за полгода об этом нельзя было сообщить российской стороне, которая могла бы со своей стороны начать точно такие же поиски?» — заявила Захарова.

При этом она отметила, что Россия по-прежнему открыта к взаимодействию с Великобританией по «делу Скрипаля», несмотря на «тотальное хамство» Лондона.
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Отравление в Британии

Читайте также
«Новичок» от Nina Ricci

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят», и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

 От Максаковой требуют покинуть Украину
Виктория Скрипаль прокомментировала фото подозреваемых в отравлении
Россияне пожалели, что заплатили за лекцию Тони Роббинса 800 млн
Студентка купила кроссовки и нашла внутри конверт с деньгами
Новый удар по кошельку: что будет с ценами на бензин
Финальный секрет игры Doom 2 раскрыт спустя 24 года (видео)
Ровшан Аскеров покинул «Что? Где? Когда?»
Ученые выявили смертельную опасность обезболивающего
Спорт
ЦСКА подал документы в УЕФА на проведение матчей ЛЧ в «Лужниках» Домашние матчи армейцы проведут 2 октября (против «Реала»), 7 ноября (против «Ромы») и 27 ноября (против «Виктории»)
Hi-Tech
Названы 10 главных гаджетов и технологий 2018 Топовые смартфоны, телевизоры, звук, процессоры и виртуальная реальность
Авто
Огромный кроссовер Kia попался без камуфляжа фотошпионам Новая модель Telluride должна прийти на смену немолодому рамному внедорожнику Mohave
Кино
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны» В Сочи почтили память Иосифа Кобзона и станцевали под Despacito
Недвижимость
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
В Минстрое зафиксировали повышение ставок по ипотеке
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Леди
Галкин, Виторган, Плющенко и другие мужья-подкаблучники Многие мужчины не любят, чтобы ими руководили их женщины, но наши герои не боятся прослыть подкаблучниками
Дети
Елизавета Боярская во второй раз станет мамой По данным журналистов, актриса скоро отправится в декретный отпуск
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь