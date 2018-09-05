МИД нашел нестыковки на фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

Так, Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в аэропорту Гэтвик. По словам Захаровой, изображен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотленд-Ярда указано время 16:22:43).

«Либо это наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», — заявила представитель МИД в передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Также она обратила внимание на две другие фотографии подозреваемых. На них один и тот же фон.

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По ее словам, фотографии могли быть сделаны по прилету, поэтому у них должна быть британская виза, для получения которой при запросе в британских посольствах собирается биометрическая информации и другие данные. Захарова напомнила, что сегодня в МИД вызвали посла Великобритании Лори Бристоу предоставить эту информацию, но Россия получила «полный отказ».

Она также отметила, что британская сторона заявляет, что у них есть данные рейса — дата, время и номер, которым якобы прилетели подозреваемые. «Почему же за полгода об этом нельзя было сообщить российской стороне, которая могла бы со своей стороны начать точно такие же поиски?» — заявила Захарова.

При этом она отметила, что Россия по-прежнему открыта к взаимодействию с Великобританией по «делу Скрипаля», несмотря на «тотальное хамство» Лондона.

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Отравление в Британии

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Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.