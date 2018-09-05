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22:38 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства Башара Асада.

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Источник: РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. В новой книге известного журналиста Washington Post Боба Вудворда под названием «Страх: Трамп в Белом доме» описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. В частности, рассказывается, как в апреле 2017 года после якобы химатаки в Сирии Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Мэттису и заявил, что США необходимо убить президента Сирии Башара Асада и многих других.

Мэттис, однако, не стал выполнять приказ верховного главнокомандующего страны и сказал своему высокопоставленному советнику: «Мы не будем делать ничего из этого. Мы будем действовать обдуманно».

«Никогда не обсуждалось», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стенограмма разговора была распространена пулом Белого дома. Трамп добавил, что книга является «полным вымыслом», и вопрос убийства Асада «никогда не рассматривался».

Читайте также: «Давай введем войска. Давай убьем, на хрен, как можно больше». Журналист, уволивший Ричарда Никсона, написал книгу о Дональде Трампе.

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