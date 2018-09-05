Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства Асада
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства Башара Асада.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства Башара Асада.
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. В новой книге известного журналиста Washington Post Боба Вудворда под названием «Страх: Трамп в Белом доме» описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. В частности, рассказывается, как в апреле 2017 года после якобы химатаки в Сирии Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Мэттису и заявил, что США необходимо убить президента Сирии Башара Асада и многих других.
Мэттис, однако, не стал выполнять приказ верховного главнокомандующего страны и сказал своему высокопоставленному советнику: «Мы не будем делать ничего из этого. Мы будем действовать обдуманно».
«Никогда не обсуждалось», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стенограмма разговора была распространена пулом Белого дома. Трамп добавил, что книга является «полным вымыслом», и вопрос убийства Асада «никогда не рассматривался».