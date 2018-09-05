Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства Асада

Источник: РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. В новой книге известного журналиста Washington Post Боба Вудворда под названием «Страх: Трамп в Белом доме» описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. В частности, рассказывается, как в апреле 2017 года после якобы химатаки в Сирии Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Мэттису и заявил, что США необходимо убить президента Сирии Башара Асада и многих других.

Мэттис, однако, не стал выполнять приказ верховного главнокомандующего страны и сказал своему высокопоставленному советнику: «Мы не будем делать ничего из этого. Мы будем действовать обдуманно».