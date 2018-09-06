Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Версии убийства Захарченко развалились: это не Украина - эксперты
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Елизавета Боярская во второй раз станет мамой
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА (фото)
Собчак надела черный бюстгальтер под прозрачный топ
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны»
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала
«Спартак» одержал вторую подряд победу на старте сезона КХЛ
Международный союз биатлонистов решит судьбу России
«Спровоцирует рецессию»: экономисты дали прогноз по курсу доллара
Певица Самойлова решила покинуть страну
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Kia на автосалоне в Москве: сразу 4 премьеры
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
10:07 (мск), источник: РИА Новости

Министр внутренней безопасности США: однополярный мир Америки под угрозой

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен обеспокоена изменившейся ситуацией в мире, которая угрожает «однополярному миру и образу жизни Америки».

Наверх
Источник: РИА Новости

«Баланс сил, который характеризовал международную систему на протяжении десятилетий, разрушается. Однополярный мир Америки находится под угрозой. Вакуум власти возникает по всему миру и быстро заполняется враждебными государствами, террористами и транснациональными преступниками. Все они преследуют общую цель: они хотят нарушить наш образ жизни, и многие из них сеют хаос, нестабильность и насилие», — заявила Нильсен, выступая в университете Джорджа Вашингтона.

Особый акцент при этом она сделала на кибербезопасности, в которой преступники пытаются найти уязвимые места, чтобы причинить США вред. Министр признала, что искоренить такие угрозы крайне сложно.

Нильсен сравнила серьезность угроз в этой сфере с ситуацией накануне терактов 11 сентября 2001 года.

По ее словам, угрозы США со стороны зарубежных противников находятся на самом высоком уровне со времен Холодной войны.

«Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия готовы использовать все элементы своей национальной мощи — финансовые, торговые, кибернетические, шпионские, информационные операции и многое другое — чтобы ослабить нас и продвигать свои собственные интересы», — сказала министр.

В качестве примера Нильсен привела целый ряд действий, в которых США традиционно обвиняют Россию, начиная от ситуации на Украине, заканчивая «вмешательством в сердце американской демократии и разобщением американцев».

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Альтернатива западному однополярному миру. В ЮАР стартует саммит БРИКС
Во время загрузки произошла ошибка.
25 июля© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Russiagate»
 От Максаковой требуют покинуть Украину
Виктория Скрипаль прокомментировала фото подозреваемых в отравлении
Юлия Самойлова собралась эмигрировать из России
Студентка купила кроссовки и нашла внутри конверт с деньгами
Минприроды написало сценарий «климатического апокалипсиса» в РФ
Майор ФСБ арестован за вымогательство взятки у «Газпрома»
В Швеции решили заблокировать «Северный поток-2»
МИД нашло нестыковки на фото подозреваемых по «делу Скрипалей»
Спорт
УЕФА запускает Лигу наций. Зачем нужен и как устроен турнир В четверг 6 сентября сборные сыграют впервые после завершившегося в июле чемпионата мира
Hi-Tech
Роботы будущего на IFA 2018: очаровательный Aibo, паук и шахматист Смотрите видео!
Авто
Огромный кроссовер Kia попался без камуфляжа фотошпионам Новая модель Telluride должна прийти на смену немолодому рамному внедорожнику Mohave
Кино
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны» В Сочи почтили память Иосифа Кобзона и станцевали под Despacito
Недвижимость
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
В Минстрое зафиксировали повышение ставок по ипотеке
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Леди
Честность, жизнелюбие, гибкость: за что иностранцы любят наших женщин Мы спросили у экспатов, чем их поразили наши соотечественницы.
Дети
Поклонники восхищаются красотой дочери Алексея Панина Пользователи сети нарекли Аню «папиной дочкой»
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь