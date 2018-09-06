Министр внутренней безопасности США: однополярный мир Америки под угрозой

Источник: РИА Новости

«Баланс сил, который характеризовал международную систему на протяжении десятилетий, разрушается. Однополярный мир Америки находится под угрозой. Вакуум власти возникает по всему миру и быстро заполняется враждебными государствами, террористами и транснациональными преступниками. Все они преследуют общую цель: они хотят нарушить наш образ жизни, и многие из них сеют хаос, нестабильность и насилие», — заявила Нильсен, выступая в университете Джорджа Вашингтона.

Особый акцент при этом она сделала на кибербезопасности, в которой преступники пытаются найти уязвимые места, чтобы причинить США вред. Министр признала, что искоренить такие угрозы крайне сложно.

Нильсен сравнила серьезность угроз в этой сфере с ситуацией накануне терактов 11 сентября 2001 года.

По ее словам, угрозы США со стороны зарубежных противников находятся на самом высоком уровне со времен Холодной войны.

«Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия готовы использовать все элементы своей национальной мощи — финансовые, торговые, кибернетические, шпионские, информационные операции и многое другое — чтобы ослабить нас и продвигать свои собственные интересы», — сказала министр.

В качестве примера Нильсен привела целый ряд действий, в которых США традиционно обвиняют Россию, начиная от ситуации на Украине, заканчивая «вмешательством в сердце американской демократии и разобщением американцев».

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.