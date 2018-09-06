В Швеции решили заблокировать «Северный поток-2»

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Большинство политических партий Швеции выступают за блокировку строительства российского газопровода «Северный поток-2», сообщает Sveriges Radio.

Радиостанция опросила представителей различных партий об их отношении к этому проекту, и почти все они высказались за то, чтобы воспрепятствовать сооружению трубопроводной магистрали.

«Северный поток-2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект. Карин Энстрём. уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон подчеркнул, что «Россия не уважает международное право», приведя в пример ситуацию с Грузией и Крымом. Поэтому он считает, что важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

Председатель партии зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против «Северного потока-2», поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект.

Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, которое пройдет уже в воскресенье.

Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект «Северный поток — 2» будет заблокирован. Йенс Хольм Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии

Инициатива Еврокомиссии

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В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила принять поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Перед утверждением поправки должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте. Сначала эти европейские институты вырабатывают и утверждают каждый свою единую позицию по законопроекту, а затем приступают к поиску совместного компромиссного варианта документа. Если компромисс найден, то нововведения утверждаются еще раз отдельно ЕП и Советом ЕС и могут вступать в силу.

Поправки к Газовой директиве пока обсуждаются на уровне рабочей группы в Совете ЕС и не получают необходимую поддержку всех стран ЕС. Следовательно, документ пока не может подняться на следующий уровень — совместное его обсуждение Советом и ЕП.

«Северный поток-2»

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока-2», осталось получить разрешения на строительство только от Дании.