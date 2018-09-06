В Швеции решили заблокировать «Северный поток-2»
Большинство партий заявило, что сооружение газопровода необходимо заблокировать.
Большинство партий заявило, что сооружение газопровода необходимо заблокировать.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Большинство политических партий Швеции выступают за блокировку строительства российского газопровода «Северный поток-2», сообщает Sveriges Radio.
Радиостанция опросила представителей различных партий об их отношении к этому проекту, и почти все они высказались за то, чтобы воспрепятствовать сооружению трубопроводной магистрали.
«Северный поток-2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект.
Евродепутат от
Председатель партии зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против «Северного потока-2», поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект.
Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, которое пройдет уже в воскресенье.
Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект «Северный поток — 2» будет заблокирован.
Инициатива Еврокомиссии
В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила принять поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.
Перед утверждением поправки должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте. Сначала эти европейские институты вырабатывают и утверждают каждый свою единую позицию по законопроекту, а затем приступают к поиску совместного компромиссного варианта документа. Если компромисс найден, то нововведения утверждаются еще раз отдельно ЕП и Советом ЕС и могут вступать в силу.
Поправки к Газовой директиве пока обсуждаются на уровне рабочей группы в Совете ЕС и не получают необходимую поддержку всех стран ЕС. Следовательно, документ пока не может подняться на следующий уровень — совместное его обсуждение Советом и ЕП.
«Северный поток-2»
Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока-2», осталось получить разрешения на строительство только от Дании.
Против реализации «Северного потока-2» выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ.