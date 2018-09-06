Глава «Транснефти»: мы нередко сами просим остаться специалистов, уже достигших пенсионного возраста

Источник: РИА "Новости"

— Николай Петрович, как в «Транснефти» реализуется защита интересов работников старших возрастов, какие льготы и формы социальной поддержки получают пенсионеры компании?

— Вы затронули действительно один из самых чувствительных вопросов, связанных с пенсионной реформой. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что президент абсолютно прав, когда говорит о необходимости создания условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста. В первую очередь, речь идет о гарантиях сохранения трудоустройства и реальных возможностях для профессионального развития и повышения квалификации.

В компании «Транснефть» принципы сохранения и развития кадров, выстраивания долгосрочных взаимоотношений между работодателем и работником являются основополагающими. Такова сама специфика нашей деятельности. Мы, в первую очередь, сами заинтересованы в сохранении опытных кадров.

В «Транснефти» мы очень высоко ценим опыт старшего поколения специалистов, а опыт приходит с годами, а в работе на трубопроводе опыт имеет, пожалуй, большее значение, чем самые глубокие теоретические знания. Так что сотрудники старшего возраста в системе «Транснефть» — в почете и авторитете. Более того, их стаж, — а у нас есть люди, проработавшие и 30, и 40, и даже 50 лет, — еще один сильный стимул для молодого поколения. Приходя в «Транснефть», молодой специалист видит, что люди работают здесь десятилетиями, проходят большой трудовой путь. Это, безусловно, мотивирует молодежь, показывает реальные перспективы.

— Основные опасения по поводу пенсионной реформы связаны с тем, что срок пребывания на пенсии окажется очень непродолжительным. Каково ваше мнение?

— Приведу конкретные цифры. Всего в системе «Транснефть» на сегодняшний день работает порядка 119 тысяч человек. При этом сотрудников старше 50 лет — более 25 тысяч, или 21,6% от общего числа. Как видите, показатели вполне благоприятные. Кроме того, у нас по системе сейчас 26 тысяч корпоративных пенсионеров, которые получают пенсию из нашего негосударственного пенсионного фонда «Транснефть».

Что касается «возраста дожития», то самым старым пенсионерам в системе «Транснефть» — 90 лет. А всего у нас более 7 тысяч корпоративных пенсионеров-мужчин и более 6,5 тысяч женщин старше нового пенсионного возраста, то есть 65 и 60 лет. Почти 3,5 тысячи человек — это работающие сотрудники, уже перешагнувшие действующий сегодня пенсионный рубеж в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Они продолжают активно и успешно работать, вносят свой вклад в производственную деятельность «Транснефти».

Как я уже говорил, опыт в нашей работе — это ценнейший ресурс, и мы нередко сами просим остаться специалистов, уже достигших пенсионного возраста. Остаться, чтобы делиться своим опытом и знаниями с молодым поколением, работать в качестве экспертов, консультантов, советников.

— Допустим, такая перспектива возможна для «белых воротничков». А как быть с представителями рабочих специальностей? Какие перспективы для них в свете повышения пенсионного возраста на пять лет?

— Цифры, которые я только что привел, касаются всего коллектива. Речь шла не только и не столько о «белых воротничках». Кстати, рабочих и служащих, включая инженерно-технический персонал, у нас в системе почти поровну — около 64 тысяч рабочих и порядка 55 тысяч специалистов. Это инженерно-технические кадры, научные работники, эксперты, административный персонал. Между прочим, в числе наших пенсионеров с самым почтенным возрастом есть работники физического труда. 89 лет.

Ну и самое главное: вне зависимости от того, какие изменения в профессиональном и социальном статусе человека произошли за годы его работы в «Транснефти», у нас для всех сотрудников доступен широкий набор социальных программ, направленных на создание достойных условий жизни и труда.

У нас, в частности, действует масштабная программа добровольного медицинского страхования работников. Ежегодно более 3 тысяч работников и членов их семей на весьма льготных условиях пользуются услугами нашего корпоративного санаторно-оздоровительного комплекса на Черном море. Еще для почти 20 тысяч человек мы частично компенсируем расходы на путевки и проезд в другие пансионаты, санатории и дома отдыха.

Кроме того, реализуются проекты строительства жилья, школ, детских дошкольных учреждений для сотрудников в регионах деятельности компании.

Сейчас в пилотном режиме мы испытываем проект мобильных медицинских комплексов. Первые результаты, полученные в ходе реализации пилотного проекта, позволяют рассчитывать на очень серьезное улучшение ситуации с ранней выявляемостью заболеваний. Процент выявляемости — вы только вдумайтесь! — возрастет в 6−8 раз, и одновременно с этим потери рабочего времени на прохождение медосмотров без отрыва от производства также снижаются примерно в 8 раз.

— А что ждет сотрудника компании после выхода на пенсию, ведь условия его жизни резко изменятся, в том числе уровень доходов?

— Мы создаем благоприятные условия для наших пенсионеров. Они получают корпоративную пенсию либо регулярные выплаты, в определенных пределах мы оказываем им материальную помощь на лечение и обследование, приобретение путевок, возмещение ущерба от стихийных бедствий и бытовых происшествий. Предусмотрены единовременные выплаты, приуроченные к праздникам и юбилеям. Специальные льготы имеются для участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и участников ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.

Корпоративная пенсия назначается не только по старости, но и по инвалидности, в случае потери кормильца. Для работников, занятых на вредных и тяжелых работах, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах предусмотрены льготы по досрочному назначению негосударственной корпоративной пенсии. Аналогичные льготы, кстати, могут применяться и в случае потери постоянного места работы в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, если до пенсионного возраста осталось не более 2 лет. Это в прямом виде социальная гарантия для людей предпенсионного возраста, но, подчеркну еще раз, сейчас мы говорим уже скорее об экстремальных ситуациях.

— Какие предложения по стимулированию бизнеса сохранить рабочие места для людей предпенсионного возраста могла бы дать «Транснефть»? Что вы посоветовали бы предпринять правительству для того, чтобы облегчить выполнение поставленной задачи и для «Транснефти», и для других работодателей?

— Безусловно, механизм реализации пенсионной реформы требует самой тщательной проработки, и тут предстоит сказать свое веское слово и юристам, и профсоюзам, и представителям бизнеса. Что касается собственно «Транснефти», то мы недавно вышли на Минэнерго с предложением актуализировать информацию о категориях работников, имеющих право на льготные условия выхода на пенсию. Это сотрудники, занятые на вредных и тяжелых производствах, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах и так далее. Считаю, это один из аспектов, которые требуют тщательного и детального изучения в формате «бизнес-правительство». В крупных компаниях, в частности, топливно-энергетического комплекса, подобная ситуация — норма, и, конечно, необходимо предпринять все меры для защиты и обеспечения прав таких особых категорий работников. Люди заслужили это право, мы обязаны о них заботиться. В то же время, нельзя допустить создания лазеек, позволяющих обходить закон, необоснованно расширять категорию льготников в угоду каким-то недобросовестным интересам работодателя.