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10:42 (мск), источник: ТАСС

ВВС США отказались от контракта с американской компанией, связанной с Вексельбергом

По словам конгрессменов, речь идет о чикагской металлургической фирме A. Finkl & Sons Co. Ее материнская компания частично принадлежит российскому предпринимателю, указало агентство Bloomberg.

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ТАСС, 6 сентября. Министерство ВВС США решило отказаться от контракта на производство бомб для уничтожения подземных бункеров с одной из американских компаний из-за ее связей с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом. Об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо, направленное ведомством главному контрольно-ревизионного органу Конгресса США — Управлению по подотчетности правительства (УПП).

Как отмечает агентство в вышедшей в среду публикации, против этой сделки выступила группа конгрессменов, которая в письме министру ВВС Хезер Уилсон от 27 июля указала, что «вызывает тревогу то, что контракт был заключен с компанией — дочерним предприятием конгломерата, владельцами которого являются иностранцы».

По их словам, речь идет о чикагской металлургической фирме A. Finkl & Sons Co.

Ее материнская компания — швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach AG частично принадлежит Вексельбергу, пишет агентство, уточняющее, что по состоянию на 31 июля он через Liwet Holding AG владел 11,34% компании и еще 1,25% — через Renova Innovation Technologies Ltd.

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался и Вексельберг. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Министерство ВВС, подчеркивает Bloomberg, «согласилось с позицией законодателей».

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В своем письме в УПП представители ведомства признали без упоминания Вексельберга, что A. Finkl & Sons подпадает под критерии американской компании, находящейся под иностранным контролем или влиянием, и «не соответствует требованиям для заключения с ней сделки».

«Поэтому 30 августа 2018 года ВВС направили ей уведомление о прекращении [контракта]», — говорится в письме.

По данным Bloomberg, военное ведомство 27 июня объявило о том, что победителями тендера на поставку бомб BLU-137 стали две компании — Superior Forge and Steel Corp., находящаяся в Лиме (штат Огайо), и A. Finkl & Sons Co. С первой контракт был заключен на сумму $476,9 млн, со второй — на 419,6 млн.

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