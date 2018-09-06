Россия не хочет видеть в санкциях форс-мажор
Какие идеи противостояния ограничениям рассматривают власти.
Какие идеи противостояния ограничениям рассматривают власти.
Москва, по всей видимости, нашла способ хотя бы немного подстраховаться от санкций. Как пишет РБК, Совет безопасности России — его возглавляет Владимир Путин — собрал с министерств и госкомпаний предложения по защите отечественной экономики. Большая часть идей пока остается тайной, а среди тех, что стали известны, интересны два пункта — они предполагают внесение особых условий в контракты, которые Россия и российские компании будут заключать с иностранцами. Эти поправки должны стать своего рода страховкой на случай усиления санкций. В чем суть этой защиты? И согласятся ли иностранные партнеры на российскую идею?
2015 год, вертолетоносцы «Мистраль» становятся ранней жертвой антироссийских санкций за Крым: Франция отказывается передавать уже построенные корабли, за них возвращают заплаченные деньги, но не больше, сославшись на санкции. А что, если, подписывая государственные договоры с иностранными государствами, заранее указывать, что санкции — еще не повод для расторжения контракта? Договорились — выполняйте, или, допустим, платите.
«Любое государство радостно подпишет такого рода пункт, но он не будет иметь особого смысла. Если даже, допустим,
Но для частных компаний у Совбеза свои предложения. Сейчас иностранцы могут выйти из сделки, сославшись на
Конечно, в совсем тяжелых случаях это не поможет — контракт просто разорвут. Но ведь придется платить неустойку. Так что появляется хоть
Такой механизм, возможно, помог бы. В этом случае компания, которая будет склонна пойти на применение санкций по американскому законодательству, не сможет ссылаться на эти санкции как на
форс-мажор,позволяющий ей отказаться от своих обязательств.
Но надолго ли хватит этой страховки? Ведь частному бизнесу — даже если предположить что он согласится на российские идеи — придется выбирать между упущенной выгодой и гневом Америки. Бизнесмен Давид Якобашвили, участник десятков крупнейших международных сделок, со знанием дела утверждает: выбор предопределен:
Крупная, компания — допустим, BASF. Если против их российской компании будут санкции, то в данной ситуации BASF должен прекратить с ней работать, иначе к BASF тогда могут быть применены определенные санкции, которые парализуют работу этой компании. Может быть,
где-тов Европе — нет, но в мире — да. Я думаю, Россия не может ничего взамен предложить.
Вот и французский бизнесмен Филипп Пегорье — он руководит российским представительством крупной машиностроительной компании — с сожалением подтвердил, кто именно победит в споре России и США:
«Это неприемлемо для международных компаний. Никто не согласится, это невозможно. Это значит, что международные компании должны выбрать между Россией и США. И этот выбор будет на 99% в пользу США, потому что у всех есть бизнесы в США. Все будут слушать Америку, даже не свои власти».
Так что, возможно, обсуждаемые Совбезом идеи — это не столько меры защиты российской экономики от санкций, сколько попытка получить хоть
Выяснял Григорий Колганов