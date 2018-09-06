В Белом доме ищут «крота»

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На следующий день после выхода анонсов книги журналиста Боба Вудворда о Дональде Трампе американский политический истеблишмент потряс новый громкий скандал. В среду днем в газете The New York Times появилась анонимная колонка высокопоставленного сотрудника администрации президента США, в которой говорится, что в Белом доме всерьез обсуждают возможность отстранения президента от власти и чиновники-оппозиционеры делают все возможное, чтобы не позволить Дональду Трампу реализовать «свои худшие намерения». В ответ тот назвал автора заявления предателем и призвал газету раскрыть имя автора скандальной колонки.

Через несколько часов после того, как в рубрике «Мнения» газеты The New York Times была опубликована скандальная колонка, в официальном Twitter президента США появилось короткое сообщение: «Предательство». Чуть позже Дональд Трамп написал более развернутый комментарий.

«Существует ли “высокопоставленный сотрудник администрации” на самом деле или мы опять имеем дело с умирающей New York Times и ее смехотворными источниками? — написал Дональд Трамп.— Если этот трусливый анонимный человек на самом деле существует, то в интересах национальной безопасности Times обязана немедленно выдать его или ее правительству».

В публикации под названием «Я часть сопротивления внутри администрации Трампа» анонимный автор утверждает, что он сам и его коллеги ежедневно «мешают» президенту США реализовать его «худшие намерения». При этом автор колонки подчеркивает, что не поддерживает популярную сегодня в США «левую» оппозицию Дональду Трампу. «Мы хотим, чтобы работа этой администрации была успешной, и я считаю, что многие ее решения уже сделали Америку более безопасной и более процветающей», — пишет автор публикации. «Но мы верим, что нашей главной обязанностью является служение этой стране, — продолжает он.— Если президент продолжит действовать в том же стиле, это нанесет ущерб состоянию нашей республики».

В публикации осуждается «аморальность» Дональда Трампа и сообщается, что у президента США отсутствуют какие-либо принципы, а главные мотивы его поступков «в целом антирыночные и антидемократические».

Автор приводит несколько примеров того, что он называет «двусторонним президентством», когда сам Дональд Трамп настаивает на одном решении, но участники «сопротивления» в его администрации вынуждают Белый дом принять прямо противоположное.

В их числе и решения, связанные с Россией. Так, автор утверждает, что в марте президент США не хотел подписывать документ о высылке из Соединенных Штатов 60 российских дипломатов. Официальным поводом для этого послужил инцидент в Солсбери с попыткой покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Согласно решению Белого дома, из Вашингтона тогда были высланы 48 сотрудников российской дипмиссии. Еще 12 дипломатов были вынуждены покинуть постпредство РФ в Нью-Йорке.

Как утверждает автор публикации в The New York Times, накануне принятия этого решения Дональд Трамп «неделями жаловался на то, что высокопоставленные сотрудники администрации втягивают его в дальнейшую конфронтацию с Россией». Глава Белого дома был недоволен и тем, что «Соединенные Штаты продолжили вводить новые санкции» в отношении Москвы.

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Как подчеркивает анонимный автор, Дональд Трамп придает «небольшое значение» сохранению дружественных связей с союзниками США, при этом в личных разговорах «превознося диктаторов» — президента России Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына.

«Есть и яркие достижения администрации, которые негативно настроенная пресса предпочитает не упоминать: эффективное дерегулирование, историческая налоговая реформа, более сильная армия и так далее, — подчеркивает автор публикации.— Но все эти успехи были достигнуты вопреки, а вовсе не благодаря, стилю руководства президента — импульсивному, враждебному, мелкому и неэффективному».

В публикации также говорится, что сотрудники Белого дома неоднократно обсуждали возможность отстранения президента от власти в рамках статьи 25 конституции США, позволяющей сделать это, если глава государства больше не способен выполнять свои обязанности. Противники такого решения опасаются, что подобные действия «могут спровоцировать конституционный кризис».

«Возможно, это недостаточное утешение, но американцы должны знать, что в этой комнате (Белом доме.— “Ъ”) присутствуют и взрослые (люди.— “Ъ”), — подытожил анонимный автор. — Мы полностью отдаем себе отчет в том, что происходит. И мы стараемся делать то, что должны, даже когда этого не делает Дональд Трамп».

В редакции The New York Times пояснили, что получили текст в середине прошлой недели. Газета также подчеркнула, что ей известны имя и должность автора, но решение об анонимности публикации было принято из-за того, что раскрытие этой информации может «поставить под угрозу» положение автора статьи.

Американские СМИ к вечеру среды выдвинули целую серию предположений, пытаясь установить имя анонимного чиновника. Согласно одной из версий, им мог быть вице-президент США Майк Пенс. По крайней мере только он, согласно исследованию портала Yahoo!, употреблял в своих выступлениях слово «путеводная звезда» (Lodestar) по отношению к действующим политикам. В колонке именно это слово использовано для описания деятельности сенатора Джона Маккейна.

«Трусом» назвала автора публикации пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, призвавшая анонимного чиновника «принять правильное решение и подать в отставку».