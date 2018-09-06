В Белом доме ищут «крота»
Президенту США угрожает «движение сопротивления» в его же администрации.
Президенту США угрожает «движение сопротивления» в его же администрации.
На следующий день после выхода анонсов книги журналиста Боба Вудворда о Дональде Трампе американский политический истеблишмент потряс новый громкий скандал. В среду днем в газете The New York Times появилась анонимная колонка высокопоставленного сотрудника администрации президента США, в которой говорится, что в Белом доме всерьез обсуждают возможность отстранения президента от власти и
Через несколько часов после того, как в рубрике «Мнения» газеты The New York Times была опубликована скандальная колонка, в официальном Twitter президента США появилось короткое сообщение: «Предательство». Чуть позже Дональд Трамп написал более развернутый комментарий.
В публикации под названием «Я часть сопротивления внутри администрации Трампа» анонимный автор утверждает, что он сам и его коллеги ежедневно «мешают» президенту США реализовать его «худшие намерения». При этом автор колонки подчеркивает, что не поддерживает популярную сегодня в США «левую» оппозицию Дональду Трампу. «Мы хотим, чтобы работа этой администрации была успешной, и я считаю, что многие ее решения уже сделали Америку более безопасной и более процветающей», — пишет автор публикации. «Но мы верим, что нашей главной обязанностью является служение этой стране, — продолжает он.— Если президент продолжит действовать в том же стиле, это нанесет ущерб состоянию нашей республики».
Автор приводит несколько примеров того, что он называет «двусторонним президентством», когда сам Дональд Трамп настаивает на одном решении, но участники «сопротивления» в его администрации вынуждают Белый дом принять прямо противоположное.
В их числе и решения, связанные с Россией. Так, автор утверждает, что в марте президент США не хотел подписывать документ о высылке из Соединенных Штатов 60 российских дипломатов. Официальным поводом для этого послужил инцидент в Солсбери с попыткой покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Согласно решению Белого дома, из Вашингтона тогда были высланы 48 сотрудников российской дипмиссии. Еще 12 дипломатов были вынуждены покинуть постпредство РФ в
Как утверждает автор публикации в The New York Times, накануне принятия этого решения Дональд Трамп «неделями жаловался на то, что высокопоставленные сотрудники администрации втягивают его в дальнейшую конфронтацию с Россией». Глава Белого дома был недоволен и тем, что «Соединенные Штаты продолжили вводить новые санкции» в отношении Москвы.
Как подчеркивает анонимный автор, Дональд Трамп придает «небольшое значение» сохранению дружественных связей с союзниками США, при этом в личных разговорах «превознося диктаторов» — президента России Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына.
«Есть и яркие достижения администрации, которые негативно настроенная пресса предпочитает не упоминать: эффективное дерегулирование, историческая налоговая реформа, более сильная армия и так далее, — подчеркивает автор публикации.— Но все эти успехи были достигнуты вопреки, а вовсе не благодаря, стилю руководства президента — импульсивному, враждебному, мелкому и неэффективному».
В публикации также говорится, что сотрудники Белого дома неоднократно обсуждали возможность отстранения президента от власти в рамках статьи 25 конституции США, позволяющей сделать это, если глава государства больше не способен выполнять свои обязанности. Противники такого решения опасаются, что подобные действия «могут спровоцировать конституционный кризис».
В редакции The New York Times пояснили, что получили текст в середине прошлой недели. Газета также подчеркнула, что ей известны имя и должность автора, но решение об анонимности публикации было принято
Американские СМИ к вечеру среды выдвинули целую серию предположений, пытаясь установить имя анонимного чиновника. Согласно одной из версий, им мог быть
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Кирилл Белянинов, Вашингтон