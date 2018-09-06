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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Тимакова переходит на работу в ВЭБ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь премьера РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что переходит на работу в ВЭБ, а следующую неделю посвятит передаче дел новому пресс-секретарю

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Источник: Пресс-служба Президента России

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко ранее рассказал, что Тимакову на посту пресс-секретаря сменит первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.

«Следующую неделю мы будем работать с Олегом вместе. Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу», — сказала Тимакова журналистам.

Источник: РИА "Новости"
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На уточняющий вопрос она сообщила, что приняла решение о переходе еще полгода назад. «Очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал, и что после того, как закончилось формирование нового состава правительства, и работа опять началась, мы договорились о том, что я попробую себя в другой сфере», — сказала Тимакова.

«В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти», — отметила она.

Тимакова не стала раскрывать детали своего перехода, предложив дождаться официальных назначений.

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