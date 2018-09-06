Тимакова переходит на работу в ВЭБ

«Следующую неделю мы будем работать с Олегом вместе. Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу», — сказала Тимакова журналистам.

На уточняющий вопрос она сообщила, что приняла решение о переходе еще полгода назад. «Очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал, и что после того, как закончилось формирование нового состава правительства, и работа опять началась, мы договорились о том, что я попробую себя в другой сфере», — сказала Тимакова.