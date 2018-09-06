Федеральный бюджет профинансирует 95% майского указа Путина

Источник: AP 2018

По словам Горнина, такое соотношение поддержал премьер Дмитрий Медведев. Однако оно не будет жестким, отметил замминистра: в регионах-реципиентах уровень федерального финансирования может составлять 95−99%, а в регионах-донорах — 0−95%.

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Речь идет о дополнительных госрасходах в размере 8 трлн руб. Эту сумму правительство должно было найти, чтобы довести общие расходы на финансирование нового майского указа Путина до 25 трлн руб. на следующие шесть лет. Основные цели развития России из указа будут оформлены в 12 национальных проектов.