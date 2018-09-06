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15:39 (мск), источник: Ведомости

Федеральный бюджет профинансирует 95% майского указа Путина

Национальные проекты из майского указа президента Владимира Путина на 95% будут профинансированы из федерального бюджета, оставшиеся средства выделят регионы, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин на Московском финансовом форуме.

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Источник: AP 2018

По словам Горнина, такое соотношение поддержал премьер Дмитрий Медведев. Однако оно не будет жестким, отметил замминистра: в регионах-реципиентах уровень федерального финансирования может составлять 95−99%, а в регионах-донорах — 0−95%.

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Речь идет о дополнительных госрасходах в размере 8 трлн руб. Эту сумму правительство должно было найти, чтобы довести общие расходы на финансирование нового майского указа Путина до 25 трлн руб. на следующие шесть лет. Основные цели развития России из указа будут оформлены в 12 национальных проектов.

Путин поручил к 2024 г. добиться попадания России в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, кардинально улучшить качество медицины и образования в стране, обеспечить масштабное строительство жилья и инфраструктуры.

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