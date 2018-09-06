Кремль ответил Терезе Мэй на обвинения по делу Скрипалей

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Заявления о том, что высшее руководство причастно к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, недопустимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив таким образом на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Вчера госпожа Мэй говорила о причастности высшего российского руководства — мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство, ни руководство рангом ниже, никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может быть и речи — какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Для того чтобы у российских властей были правовые основания для проверки личности граждан, ставших подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей, необходимо обращение британской стороны, отметил пресс-секретарь. «Существует обычная практика, и с самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств [отравления]. Британская сторона отказалась от этого», — напомнил Песков.

Комментируя заявление Лондона о бессмысленности направления запросов в Россию, которая не выдает своих граждан в другие страны, Песков подтвердил, что «позиция Лондона действительно состоит в том, что нет смысла».

Вот это, наверное, главная фраза. Но если они не видят смысла, то здесь мы можем только сожалеть. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Источник: UK Police

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Накануне, 5 сентября, Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов. Обвинение им предъявляется по четырем пунктам: сговор с целью убийства, попытка убийства, хранение и использование нервно-паралитического вещества «Новичок», а также нанесение тяжких телесных повреждений. По данным британской прокуратуры, Петров и Баширов находятся на территории России; не исключено, что они использовали псевдонимы. Ведомство отметило, что не собирается обращаться к России с запросом об экстрадиции, поскольку Конституция России не разрешает выдачу ее граждан.

В тот же день Мэй заявила, что подозреваемые принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ». Она отметила, что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. В этой связи Британия будет выступать за расширение существующего европейского режима санкций против Москвы, добавила она.

Скотленд-Ярд сопроводил сообщение о подозреваемых их фотографиями. МИД России выразил сомнение в подлинности кадров. Официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на совпадение времени съемки и места на двух снимках, на которых изображены по отдельности два обвиняемых Лондоном россиянина.