Кремль ответил Терезе Мэй на обвинения по делу Скрипалей
Британский премьер ранее заявила, что отравление
Британский премьер ранее заявила, что отравление
Заявления о том, что высшее руководство причастно к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, недопустимы. Об этом заявил
Вчера госпожа Мэй говорила о причастности высшего российского руководства — мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство, ни руководство рангом ниже, никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может быть и речи —
какие-либопредположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми.
Для того чтобы у российских властей были правовые основания для проверки личности граждан, ставших подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей, необходимо обращение британской стороны, отметил
Комментируя заявление Лондона о бессмысленности направления запросов в Россию, которая не выдает своих граждан в другие страны, Песков подтвердил, что «позиция Лондона действительно состоит в том, что нет смысла».
Вот это, наверное, главная фраза. Но если они не видят смысла, то здесь мы можем только сожалеть.
Накануне, 5 сентября, Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов. Обвинение им предъявляется по четырем пунктам: сговор с целью убийства, попытка убийства, хранение и использование
В тот же день Мэй заявила, что подозреваемые принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ». Она отметила, что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. В этой связи Британия будет выступать за расширение существующего европейского режима санкций против Москвы, добавила она.
Отравление Скрипалей произошло 4 марта. 12 марта Мэй объявила, что они были отравлены