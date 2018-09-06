Первый пакет предложенных президентом поправок к пенсионному законопроекту внесли в Думу

Источник: Reuters

«Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок “Единой России” к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член Совета Федерации», — сказал Турчак.

«В сегодняшнем первом пакете мы вносим следующие поправки: досрочное установление страховой пенсии (за 2 года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Напомню, это на три года меньше, чем предлагалось изначально. Сохранение сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании», — добавил Турчак.

Единороссы также внесли поправки, предусматривающие ежегодную диспансеризацию работников предпенсионного возраста.

«В сегодняшнем пакете мы вносим следующие поправки … проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставление им двух оплаченных рабочих дней на эти цели», — сказал Турчак. Он напомнил, что действующее законодательство предусматривает периодичность диспансеризации работников раз в три года.

Читайте также Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Кроме того, проинформировал он, поправки предусматривают «сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера».

Представители «Единой России» также внесли поправку к законопроекту о пенсионных изменениях, касающуюся возможности добровольного отказа депутатов и сенаторов от их пенсионных преференций.

Оставшиеся поправки будут вноситься по мере обсуждения внутри партии. «По мере оформления последуют и другие поправки… после обсуждения на генсовете [единороссов]", — сказал Турчак.