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17:36 (мск), источник: ТАСС

Первый пакет предложенных президентом поправок к пенсионному законопроекту внесли в Думу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Поправки о досрочном выходе на пенсию при большом трудовом стаже и сохранении действующего срока назначения накопительной части внесены в Госдуму. Об этом заявил в четверг секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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Источник: Reuters

«Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок “Единой России” к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член Совета Федерации», — сказал Турчак.

«В сегодняшнем первом пакете мы вносим следующие поправки: досрочное установление страховой пенсии (за 2 года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Напомню, это на три года меньше, чем предлагалось изначально. Сохранение сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании», — добавил Турчак.

Единороссы также внесли поправки, предусматривающие ежегодную диспансеризацию работников предпенсионного возраста.

«В сегодняшнем пакете мы вносим следующие поправки … проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставление им двух оплаченных рабочих дней на эти цели», — сказал Турчак. Он напомнил, что действующее законодательство предусматривает периодичность диспансеризации работников раз в три года.

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Кроме того, проинформировал он, поправки предусматривают «сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера».

Представители «Единой России» также внесли поправку к законопроекту о пенсионных изменениях, касающуюся возможности добровольного отказа депутатов и сенаторов от их пенсионных преференций.

Оставшиеся поправки будут вноситься по мере обсуждения внутри партии. «По мере оформления последуют и другие поправки… после обсуждения на генсовете [единороссов]", — сказал Турчак.

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