Великобритания пригрозила России новыми санкциями

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лондон рассмотрит вопрос расширения санкций против Москвы в связи с новой информацией по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.

«Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего», — сказала Пирс.

Она добавила, что помимо Британии 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов после происшествия в Солсбери.

Вместе с тем Франция, ФРГ, США и Канада сделали совместное заявление, которое распространила пресс-служба правительства Германии. Они согласились с выводами Лондона, что подозреваемые по делу Скрипалей являются сотрудниками ГРУ.

Страны заявили, что провели «масштабную коллективную высылку тайных агентов разведки» и тем самым пресекли их деятельность. Кроме того, в заявлении отмечается, что операция по отравлению россиян «с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне».

«Настоящие имена подозреваемых неизвестны»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Москва не услышала на заседании Совбеза ничего убедительного, проливающего свет на запутанный инцидент со Скрипалями.

«В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, об их тренировках по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много еще чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль», — сказал дипломат.

При этом Небензя заявил, что Лондон не собирается доводить до конца расследование дела Скрипалей.

Постпред пояснил коллегам в Совбезе, что «в России очень популярна шутка про «неуловимого Джо».

«Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представили двух таких “неуловимых Джо”, которые якобы действовали по указке из Москвы», — заявил Небензя.

Он отметил, что очередной акт спектакля в Совбезе столь же надуман и притянут за уши, как и предыдущие.

Наши британские коллеги заняли очень удобную позицию: приговор вынесен, виновные — Россия — объявлены. Настоящие имена подозреваемых неизвестны. Зато якобы известно, что они сотрудники ГРУ. Как это можно определить без имен — для нас большая загадка. Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Связь дела Скрипалей с ситуацией в Сирии

Кроме того, Небензя заявил, что заявления британских властей неслучайно предшествуют готовящейся в Сирии провокации с использованием химического оружия.

По его словам, инцидент со Скрипалями был использован для попыток подрыва авторитета России как государства — участника ОЗХО в канун инсценировки применения химического оружия в сирийском городе Дума.

«Сегодня мы наблюдаем похожую картину. Выступление (премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.) Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с “Белыми касками”, о которой мы неоднократно предупреждали», — добавил дипломат.

«Лондону придется сотрудничать»

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Российский постпред подчеркнул, что Великобритании придется сотрудничать с Россией по расследованию дела Скрипалей, хочет она этого или нет.

«Наша британская коллега говорила, что мы живем в параллельной вселенной. Может быть, кому-то бы и хотелось, чтобы мы жили на другой планете, но колонизированных планет пока нет. Поэтому придется жить на одной, которую мы имеем. На этой планете нам придется сотрудничать, хотите вы или нет. И (отвечать. — Прим. ред.) на те вопросы, которые мы перед вами поставили, а их больше 40», — заявил Небензя.

Он напомнил, что на большую часть вопросов ответов по-прежнему нет. При этом дипломат заявил, что в деле не рассматриваются многочисленные российские версии отравления. Постпред обратил внимание, что на заседании Совбеза пытались выдать журналистские версии инцидента в Солсбери за российские.

Отравление в Британии

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Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.