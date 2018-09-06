Великобритания пригрозила России новыми санкциями
Лондон пообещал обсудить с партнерами совместные шаги против Москвы. Вместе с тем Франция, ФРГ, США и Канада сделали заявление, в котором согласились с выводами Лондона по делу Скрипалей.
Лондон пообещал обсудить с партнерами совместные шаги против Москвы. Вместе с тем Франция, ФРГ, США и Канада сделали заявление, в котором согласились с выводами Лондона по делу Скрипалей.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лондон рассмотрит вопрос расширения санкций против Москвы в связи с новой информацией по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
«Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего», — сказала Пирс.
Она добавила, что помимо Британии 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов после происшествия в Солсбери.
Страны заявили, что провели «масштабную коллективную высылку тайных агентов разведки» и тем самым пресекли их деятельность. Кроме того, в заявлении отмечается, что операция по отравлению россиян «с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне».
«Настоящие имена подозреваемых неизвестны»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Москва не услышала на заседании Совбеза ничего убедительного, проливающего свет на запутанный инцидент со Скрипалями.
«В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, об их тренировках по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много еще чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль», — сказал дипломат.
При этом Небензя заявил, что Лондон не собирается доводить до конца расследование дела Скрипалей.
Постпред пояснил коллегам в Совбезе, что «в России очень популярна шутка про «неуловимого Джо».
«Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представили двух таких “неуловимых Джо”, которые якобы действовали по указке из Москвы», — заявил Небензя.
Он отметил, что очередной акт спектакля в Совбезе столь же надуман и притянут за уши, как и предыдущие.
Наши британские коллеги заняли очень удобную позицию: приговор вынесен, виновные — Россия — объявлены. Настоящие имена подозреваемых неизвестны. Зато якобы известно, что они сотрудники ГРУ. Как это можно определить без имен — для нас большая загадка.
Связь дела Скрипалей с ситуацией в Сирии
Кроме того, Небензя заявил, что заявления британских властей неслучайно предшествуют готовящейся в Сирии провокации с использованием химического оружия.
«Сегодня мы наблюдаем похожую картину. Выступление (премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.) Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с “Белыми касками”, о которой мы неоднократно предупреждали», — добавил дипломат.
«Лондону придется сотрудничать»
Российский постпред подчеркнул, что Великобритании придется сотрудничать с Россией по расследованию дела Скрипалей, хочет она этого или нет.
«Наша британская коллега говорила, что мы живем в параллельной вселенной. Может быть,
Он напомнил, что на большую часть вопросов ответов
Отравление в Британии
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят», и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.