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22:26 (мск), источник: Известия

Лавров показал свой любимый мем про «отравителей Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал журналистам РЕН ТВ свой любимый мем про «отравителей Скрипалей».

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11
фотографий
11
фотографий

Самой смешной глава российского МИДа посчитал фотографию российских юмористов Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанную именами Александра Петрова и Руслана Боширова.

Ранее о сходстве якобы сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ), отравивших Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, во время передачи на телеканале «Россия 1» сказал телеведущий Владимир Соловьев. Он рассказал, что попросил своих друзей «прогнать» фотографии двух россиян, предоставленные Лондоном, через программу распознавания лиц. По его словам, в итоге обнаружилось сходство подозреваемых с Харламовым и Батрутдиновым.

«Выходит, Скрипалей тоже мы? Пойду прикуплю духи Nina Ricci», — прокомментировал отрывок из передачи Гарик Харламов в своем Instagram.

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Также в Сети появлялись и другие мемы, связанные с обвинениями Лондона.

4 марта Скрипалей нашли без сознания на скамейке в парке. Оба выжили после покушения. Полиция утверждает, что их попытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию.

Москва категорически отрицает обвинения и требует открытого и независимого расследования. 5 сентября МИД РФ вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипалей».

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