NYT: Скрипаль в последние годы сотрудничал с испанской разведкой
По данным The New York Times, он мог предоставлять властям Испании информацию о российской организованной преступности.
По данным The New York Times, он мог предоставлять властям Испании информацию о российской организованной преступности.
Как отмечает издание, эту информацию подтвердил сотрудник испанской разведывательной службы, имя которого не приводится, а также журналист и писатель Фернандо Руэда, освещавший деятельность испанских властей.
«Он [Скрипаль] продолжал приезжать в Испанию», — приводятся в публикации слова Руэды. Как пишет газета, он получил эту информацию от источников в разведке этой страны. В статье говорится, что Скрипаль в последние годы несколько раз встречался в Испании с лицами, работавшими на разведку.
Газета констатирует, что Скрипаль был завербован британскими разведслужбами, когда работал в Испании в середине 1990-х годов.
В публикации также сообщается, что в 2012 году Скрипаль ездил в Прагу, где встречался с сотрудниками разведки Чехии. В 2016 году он ездил в Таллин и встречался с сотрудниками эстонских разведслужб. Как отмечает издание, в этих двух случаях поездки были санкционированы британской службой внешней разведки МИ-6.
На встречах в Праге и Таллине Скрипаль рассказывал о работе российской разведки и, как отмечается издание, «потенциально предоставил информацию, на основе которой были выдворены сотрудники, работавшие под прикрытием». «Это помогло в нашей работе», — приводит газета слова источника из числа европейских дипломатов.
Об отравлении в Солсбери
По версии британской стороны, 4 марта Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно- паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту.
Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в