Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест на знание названий животных. Первая учебная неделя, привет!
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Как учились девочки 250 лет назад
Матвиенко рассказала, к чему приведут изменения Путина по пенсиям
Сказанное главой Центробанка может повлиять на всех россиян
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
В пустыне посреди Казахстана обнаружили два огромных корабля
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
«Проклятая девочка» из «Звонка» попала за решетку
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны»
Видео с Джигарханяном стало поводом для уголовного дела - СМИ
"Противно и больно": жалобы родившей Кудрявцевой
Россиянка описала жизнь в стране, где средний доход 340 тыс. руб.
Рыба, которая считается самой ценной из-за вкуса
"Ткани мало": грудь Серябкиной выпадает из купальника - фото
50-летний грибник справился с медведем врукопашную
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
03:19 (мск), источник: РИА Новости

Делегация из США назвала референдум в Крыму законным волеизъявлением народа

Представитель находящейся с визитом в Крыму американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест заявила, что крымский полуостров стал частью России на основании законного волеизъявления народа и назвала прошедший референдум выражением права на самоопределение.

Наверх
Источник: РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом. В ее составе представители американской организации «Центр гражданских инициатив». В первый день делегация посетила детский дом в Симферополе, где заложила аллею дружбы, и встретилась с главой крымского парламента и депутатами.

«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году, было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона», — сказала Демарест РИА Новости.

Она добавила, что по возвращении в США расскажет о реальной обстановке в Крыму согражданам.

«Именно об этом я буду говорить по приезде в Америку. Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — сказала Демарест.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

 Китай нанес по доллару два мощных удара
В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй
Страны ЕС и США согласились с выводами Лондона по делу Скрипалей
СМИ: Скрипаль в последние годы сотрудничал с испанской разведкой
В соцсетях устроили флешмоб о «жирующих москвичах»
Умер известный актер Берт Рейнолдс
Заплати дважды. Как банки списывают со счета вдвое больше денег
Лавров показал свой любимый мем про «отравителей Скрипалей»
Мальчик случайно встретил отца на школьной экскурсии в тюрьму
Спорт
Сборная, ты — тоже наследие ЧМ! В пятницу, 7 сентября, сборная России проведет первый матч после чемпионата мира
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
В МВД ответили, каким водителям не надо получать права Вопрос правового статуса пользователей «современных технических средств передвижения» поднимался правительством ещё год назад
Кино
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» Экс-участница «Дома 2» прокомментировала новый проект бывшей коллеги
Недвижимость
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
В Минстрое зафиксировали повышение ставок по ипотеке
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Леди
Честность, жизнелюбие, гибкость: за что иностранцы любят наших женщин Мы спросили у экспатов, чем их поразили наши соотечественницы.
Мамы говорят
Ваше Величество Светская жизнь 490
Алёна Т. Как донести, чтобы тебя услышали? 378
Ваше Величество Новая волна - 2018: день второй. 189
Олька Ребёнок убегает везде и всегда! Рыдаю уже... 179
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь