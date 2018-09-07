Делегация из США назвала референдум в Крыму законным волеизъявлением народа

Источник: РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом. В ее составе представители американской организации «Центр гражданских инициатив». В первый день делегация посетила детский дом в Симферополе, где заложила аллею дружбы, и встретилась с главой крымского парламента и депутатами.

«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году, было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона», — сказала Демарест РИА Новости.

Она добавила, что по возвращении в США расскажет о реальной обстановке в Крыму согражданам.

«Именно об этом я буду говорить по приезде в Америку. Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — сказала Демарест.