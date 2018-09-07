США ввели санкции против пяти компаний за поставки нефти в Сирию

В санкционный список включены ливанские Abar Petroleum и Nasco Polymers, сирийская транспортная компания Qatirji, а также Sonex и IPC из Объединенных Арабских Эмиратов. Под санкции также подпали четверо связанных с этими компаниями бизнесменов.

Как утверждает Минфин США, сирийская Qatirji задействована в торговле топливом террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Помимо этого компания поставляла оружие из Ирака в Сирию под видом продовольствия, заявили в ведомстве. По данным министерства, Abar Petroleum, Nasco Polymers и Sonex занимаются поставками нефтепродуктов в сирийские порты в обход ограничений.