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05:09 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели санкции против пяти компаний за поставки нефти в Сирию

Министерство финансов США ввело санкции против пяти юрлиц и четырех физлиц, которых ведомство обвиняет в поставках нефти и оружия Сирии.

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В санкционный список включены ливанские Abar Petroleum и Nasco Polymers, сирийская транспортная компания Qatirji, а также Sonex и IPC из Объединенных Арабских Эмиратов. Под санкции также подпали четверо связанных с этими компаниями бизнесменов.

Как утверждает Минфин США, сирийская Qatirji задействована в торговле топливом террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Помимо этого компания поставляла оружие из Ирака в Сирию под видом продовольствия, заявили в ведомстве. По данным министерства, Abar Petroleum, Nasco Polymers и Sonex занимаются поставками нефтепродуктов в сирийские порты в обход ограничений.

До этого Минфин США расширял санкции против Сирии в мае 2017 года. Тогда в черный список включили пять физических и пять юридических лиц. Они, по мнению Минфина, оказывали поддержку правительству Сирии.

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