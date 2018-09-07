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09:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин назначил Игоря Комарова полпредом в Приволжском округе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.

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Источник: РИА Новости

«Президент России Владимир Путин своим Указом в соответствии с пунктом “к” статьи 83 Конституции Российской Федерации назначил Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — говорится в сообщении.

Бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров в начале июля был назначен заместителем министра науки и высшего образования.

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