Путин назначил Игоря Комарова полпредом в Приволжском округе

«Президент России Владимир Путин своим Указом в соответствии с пунктом “к” статьи 83 Конституции Российской Федерации назначил Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — говорится в сообщении.