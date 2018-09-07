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11:05 (мск), источник: Daily Storm

Меркель поддержала действия российской армии в Сирии

Военные должны постараться обеспечить безопасность мирных жителей при борьбе с террористами, подчеркнула канцлер Германии.

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Источник: AP 2018

Сирийская армия и поддерживающие ее войска России должны бороться с боевиками и террористами в провинции Идлиб, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что военные должны попытаться обеспечить безопасность мирных жителей и избежать гуманитарной катастрофы, но прекращать из-за этого борьбу против радикалов нельзя.

«Борьба против этих радикальных сил должна продолжаться, в том числе и ради защиты мирного населения. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — заявила канцлер в интервью RTL. Она отметила, что «очень серьезно обсудила» вопрос освобождения Идлиба с президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Операции России и Сирии против террористов в прошлом осложнялись тем, что оппозиция и боевики использовали мирное население в качестве «живых щитов», перенося зону конфликта в населенные районы. Сейчас в Идлибе именно эта ситуация, и радикалы предпринимают действия по уничтожению инфраструктуры, чтобы нарушить планы и передвижение армии правительства Асада, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Госсекретарь США Майк Помпео 5 сентября выразил поддержку Вашингтоном действий российской армии в Идлибе, говоря о проведенной ВКС РФ бомбардировке позиций террористов. По его словам, Соединенные Штаты признают наличие террористов в оккупированной оппозицией провинции и полностью согласны с планами Москвы уничтожить оплот радикальных группировок. Чиновник также напомнил, что Идлиб считается зоной деэскалации конфликта, и призвал армии Сирии и России защитить мирных жителей региона от насилия.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что решать проблему провинции Идлиб, находящейся под контролем террористов и вооруженной оппозиции, правительству Асада необходимо политическими методами вместо военных. Дипломат высказал мнение, что возможная битва за Идлиб может стать самой кровавой в истории сирийского конфликта, и призвал участников астанинской группы (Россия, Иран и Турция) не допустить этого сражения.

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Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выступили в противоположном ключе, призвав к ликвидации террористов в Идлибе в скорейшие сроки. По их словам, занимающие провинцию боевики продолжают совершать нападения на позиции сирийских войск, а также угнетают мирное население региона. «Со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать», — заключил Лавров.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В боевых действиях участвуют правительственные силы, оппозиционеры, боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) и других террористических группировок. По разным подсчетам, за семь лет погибло от 360 до 470 тысяч человек. Миллионы сирийцев стали беженцами.

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