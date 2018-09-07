Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шведский спортсмен рассказал, за что ненавидит Россию
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Дакота распродает вещи дочери, чтобы помочь матерям-одиночкам
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
«Проклятая девочка» из «Звонка» попала за решетку
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны»
Певица Бузова отстояла свои права в суде - подробности
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
К какому году пенсия вырастет на 43%
Минфин отреагировал на падение курса рубля
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
Новый Nissan Juke тоже будет «странным»
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
11:18 (мск), источник: ТАСС

ЦИК не ожидает высокой явки на выборах 9 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Центризбирком не ждет, что явка избирателей на выборы в единый день голосования 9 сентября будет высокой, так как совсем недавно прошли президентские выборы. Об этом сообщила в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, комментируя масштабы видеонаблюдения на предстоящих выборах.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Только выборы президента прошли, поэтому не ожидаем высокую явку», — сказала она на вебинаре в ТАСС для наблюдателей и журналистов. Памфилова отметила, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, «все-таки 46 регионов изыскали возможности для видеонаблюдения».

Ранее эксперты заявляли, что после федеральных выборов традиционно отмечается так называемая электоральная усталость и люди неактивно голосуют на региональных и муниципальных выборах.

Фоторепортаж
Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России

«Я не хотела бы делать никаких прогнозов, хотя мы прекрасно понимаем, что совсем недавно прошла масштабная кампания по выборам президента, это начало сентября, посмотрите, какая погода чудесная, многие еще в отпусках», — сказала Памфилова журналистам после вебинара.

«Скорее всего, явка будет не очень высокой, но это не главное. Самое главное, чтобы, какая бы ни была явка, она была адекватно отражена. Очень важно, чтобы все те, кто считает выборы важными, пришли и проголосовали», — подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что «никаких заведомых рамок [для явки] нет».

Видеонаблюдение на выборах

Памфилова отметила, что ЦИК выделяет средства на организацию видеонаблюдения на довыборах в Госдуму, которые пройдут в семи одномандатных округах в шести регионах. На региональных и муниципальных выборах видеонаблюдение организуют местные власти.

Новость
Региональные избиркомы запросили у турфирм информацию о поездках россиян в день выборов

«Более 15,6 тысяч избирательных комиссий, участковых и территориальных, уже оборудованы видеокамерами», — проинформировала Памфилова, добавив, что в списки избирателей на оснащенных видеонаблюдением участках включены порядка 27−30 млн человек.

Всего, по ее словам, 9 сентября будет работать более 60 тыс. избирательных участков.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов состоятся в 22 субъектах, также пройдут непрямые выборы глав четырех регионов — их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

 Стало известно, как до сих пор называют Ольгу Васильеву одноклассники
Дед носил браунинг в кармане, чтобы застрелиться, если случится авария
Меркель впервые поддержала действия российской армии в Сирии
Молот-рыба оказалась всеядной
Ученые назвали продукт, защищающий от приступов и инсультов
Умер известный актер Берт Рейнолдс
Заплати дважды. Как банки списывают со счета вдвое больше денег
Турцию посчитали фаворитом в матче Лиги Наций с Россией
Спорт
Сборная, ты — тоже наследие ЧМ! В пятницу, 7 сентября, сборная России проведет первый матч после чемпионата мира
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» Экс-участница «Дома 2» прокомментировала новый проект бывшей коллеги
Недвижимость
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
В Минстрое зафиксировали повышение ставок по ипотеке
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
Дакота распродает вещи дочери, чтобы помочь матерям-одиночкам Певица устроила аукцион в своем блоге после расставания с мужем
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь