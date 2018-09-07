ЦИК не ожидает высокой явки на выборах 9 сентября

Источник: РИА "Новости"

«Только выборы президента прошли, поэтому не ожидаем высокую явку», — сказала она на вебинаре в ТАСС для наблюдателей и журналистов. Памфилова отметила, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, «все-таки 46 регионов изыскали возможности для видеонаблюдения».

Ранее эксперты заявляли, что после федеральных выборов традиционно отмечается так называемая электоральная усталость и люди неактивно голосуют на региональных и муниципальных выборах.

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«Я не хотела бы делать никаких прогнозов, хотя мы прекрасно понимаем, что совсем недавно прошла масштабная кампания по выборам президента, это начало сентября, посмотрите, какая погода чудесная, многие еще в отпусках», — сказала Памфилова журналистам после вебинара.

«Скорее всего, явка будет не очень высокой, но это не главное. Самое главное, чтобы, какая бы ни была явка, она была адекватно отражена. Очень важно, чтобы все те, кто считает выборы важными, пришли и проголосовали», — подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что «никаких заведомых рамок [для явки] нет».

Видеонаблюдение на выборах

Памфилова отметила, что ЦИК выделяет средства на организацию видеонаблюдения на довыборах в Госдуму, которые пройдут в семи одномандатных округах в шести регионах. На региональных и муниципальных выборах видеонаблюдение организуют местные власти.

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«Более 15,6 тысяч избирательных комиссий, участковых и территориальных, уже оборудованы видеокамерами», — проинформировала Памфилова, добавив, что в списки избирателей на оснащенных видеонаблюдением участках включены порядка 27−30 млн человек.

Всего, по ее словам, 9 сентября будет работать более 60 тыс. избирательных участков.