Парламент ДНР назначил врио главы республики Пушилина

Одновременно Народный совет ДНР назначил исполняющим обязанности главы ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов.
За решение единогласно проголосовали 90 депутатов, присутствующих на пленарном заседании.
Корреспондент «Интерфакса» передает с места событий, что выборы в республике назначены на 11 ноября. За это решение депутаты проголосовали единогласно. Кроме того, парламент ДНР проголосовал за назначение ЦИК республики в составе десяти человек.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера самопровозглашенной республики.
Ранее в пятницу Генпрокуратура ДНР объявила нелегитимным назначение Трапезникова на должность врио главы республики и назвала единственным легитимным органом власти Народный совет.