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12:50 (мск), источник: Интерфакс

Парламент ДНР назначил врио главы республики Пушилина

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу досрочно снял полномочия с главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью.

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Источник: Reuters

Одновременно Народный совет ДНР назначил исполняющим обязанности главы ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов.

За решение единогласно проголосовали 90 депутатов, присутствующих на пленарном заседании.

Корреспондент «Интерфакса» передает с места событий, что выборы в республике назначены на 11 ноября. За это решение депутаты проголосовали единогласно. Кроме того, парламент ДНР проголосовал за назначение ЦИК республики в составе десяти человек.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера самопровозглашенной республики.

Ранее в пятницу Генпрокуратура ДНР объявила нелегитимным назначение Трапезникова на должность врио главы республики и назвала единственным легитимным органом власти Народный совет.

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