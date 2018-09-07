Борис Джонсон разводится с женой

«Несколько месяцев назад, после 25 лет брака мы решили, что в наших интересах будет расстаться. Впоследствии мы решили развестись и находимся сейчас в процессе развода. В качестве друзей мы продолжим поддерживать наших четверых детей в предстоящие годы. Никаких дополнительных комментариев мы давать не будем», — говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении пары, имеющемся в распоряжении РИА Новости.