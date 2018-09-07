Сбежавший в Россию соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что Тимофеев воспользовался доверием высшего руководства республики. «Поэтому ему было поручено такое ответственное дело, как управление налогами и сборами в молодой республике. Он же, по сути, воспользовался высокой должностью для личного обогащения и укрепления собственного авторитета», — рассказал Савенко.

По его словам, Тимофеев захватил собственность «Колос Д» в ноябре 2017 года на общую сумму 850 миллионов рублей. «На территорию предприятия явилась группа вооруженных людей во главе с директором госпредприятия “Заря Агро” Геннадием Кряжевым. Сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении министерства налогов и сборов документов о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват», — сообщил глава предприятия.

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После этого Савенко добился личной встречи с Тимофеевым, на которой заявил о незаконности действий «Заря Агро», но тот проигнорировал его слова.

Правоохранительные органы республики, как вспоминает топ-менеджер, не могли реагировать на действия Тимофеева, поскольку у них не было для этого достаточных юридических оснований. Савенко рассказал, что большинство местных предпринимателей, ведущих бизнес в республике, из-за прямых угроз со стороны министра предпочли не жаловаться на действия Тимофеева руководству ДНР, опасаясь последствий для себя и своих близких. Пытавшиеся отстоять свои права оказывались в заключении.

Также он рассказал, что несколько наиболее ценных объектов недвижимого имущества в центре Донецка перешли под контроль Тимофеева, который выстроил схему по «отжатию» предприятий. По его утверждению, там, где не удавалось забрать здание, Тимофеев и его люди выставляли владельцам бизнеса счет «за пользование».