Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ вмешалась в дела Донбасса после убийства Захарченко
Старую «Ниву», наконец, обновили
13-летний сын Децла копирует стиль папы
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
Скрипаль прокомментировала опубликованные Лондоном фотографии
В пустыне в Казахстане обнаружили два корабля
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
«Выделила ей рабочее место»: Яна Чурикова о 9-летней дочери
«Дикость»: россиянка об услуге туристам в Исландии
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
Новый Nissan Juke тоже будет «странным»
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
15:05 (мск), источник: Коммерсантъ

В ДНР передали всю власть Совету

Денис Пушилин стал и. о. главы республики и может выиграть выборы 11 ноября.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сменился и. о. главы. После того как генпрокуратура признала незаконным назначение прежнего временного руководителя — Дмитрия Трапезникова, Народный совет ДНР назначил нового — спикера парламента и представителя республики в минской контактной группе Дениса Пушилина. Кроме того, Народный совет решил вопрос о досрочных выборах. И в ДНР, и в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) они пройдут 11 ноября. Бывший командующий вооруженными силами ДНР Игорь Стрелков заявил «Ъ»: результат голосования предрешен, и Денис Пушилин возглавит ДНР на постоянной основе.

Вместо назначения нового временного главы республики в пятницу в Народном совете (парламенте) ДНР планировалось лишь голосование о целесообразности проведения внеочередных выборов. Напомним, вопрос о них встал после того, как глава республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане. Однако буквально за час до заседания выяснилось, что повестка будет значительно шире.

Генеральная прокуратура ДНР около 11:30 заявила, что назначение исполняющим обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова противоречит ст. 62 конституции. Это действительно так: согласно основному закону самопровозглашенной республики после «досрочного прекращения полномочий» главы республики его полномочия «временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР». Однако на сайте Совета министров не указано ни одного человека с должностью «первый заместитель председателя». Поэтому буквально через несколько часов после убийства Александра Захарченко Совет министров назначил и. о. главы простого заместителя — господина Трапезникова.

Нелегитимным генпрокуратура признала и сам Кабинет министров. «Вследствие смерти председателя Совета министров ДНР (этот пост также занимал Александр Захарченко.— “Ъ”) наступает отставка Совета министров ДНР», — говорится в опубликованном сегодня документе со ссылкой на действующий закон.

Таким образом, кроме решения вопроса о выборах перед парламентом ДНР стало еще несколько задач: назначение нового временного главы республики и формирование Кабинета министров. Со всеми задачами он справился буквально за пять минут: голосования уместились в промежуток с 12:20 до 12:25.
Новость
Сбежавший в Россию соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей

Новым временным главой республики стал спикер парламента Денис Пушилин. Шанс сменить статус «исполняющего обязанности» на статус постоянного главы у него появится уже скоро: 11 ноября. Именно на эту дату Народный совет назначил проведение внеочередных выборов главы. При этом выборы главы республики пройдут и в ЛНР. На выборах 11 ноября также будет сформирован новый состав парламентов обеих республик.

В том, что именно Денис Пушилин станет новым постоянным главой ДНР, уверен, в частности, бывший командующий вооруженными силами самопровозглашенной республики Игорь Стрелков. «Естественно, он получит ровно столько голосов, сколько ему нарисуют. Происходящее говорит о том, что Москва определилась и фигуру главы согласовали», — сказал «Ъ» Игорь Стрелков. По его мнению, это также означает, что в Донбассе после гибели Александра Захарченко победила политика, проводимая помощником президента России Владиславом Сурковым. Она, в частности, включает в себя продолжение переговоров в минском формате.

Никаких неконтролируемых действий Денис Пушилин совершать не будет. Его нельзя даже назвать марионеткой — он как пластилин.
Игорь Стрелков

Как пояснил журналистам сам Денис Пушилин, представлять республику в Минске он больше не будет, а нового переговорщика назначат в ближайшее время.

И Игорь Стрелков, и еще один собеседник «Ъ» — живущий в Донецке публицист Роман Манекин — указывают: авторитетом в рядах силовиков и жителей республики Денис Пушилин не пользуется. «На призыв Пушилина встать с оружием в руках (на защиту ДНР.— “Ъ”), ему в лучшем случае покажут комбинацию из трех пальцев», — сказал господин Стрелков. «Начальник не тот, кто командует, а тот, кого слушаются, — продолжил ту же мысль Роман Манекин.— Кандидатура Дениса Пушилина вызовет серьезную, а главное, обоснованную критику оппозиции в ДНР».

Кирилл Кривошеев

Следите за развитием темы«Убит глава ДНР Александр Захарченко»
 Скоро Россию ждет грандиозное событие
Почему Россию покидают чемпионы
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
Эрдоган заявил, что нельзя оставлять Идлиб Асаду
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДом (видео)
Гневное объявление помогло вернуть украденный велосипед
Борис Джонсон разводится с женой
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Овечкин поселится за МКАД
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Россиян заставят копить на ипотеку
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Ваше Величество Торсы и так далее)) 355
Irina Vorobyeva Почему я не люблю Америку. 331
Las Las Вопрос к девушкам про ЭТО 276
Angelisa родная сестра. маски сброшены? 250
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь