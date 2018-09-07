Эрдоган заявил, что нельзя оставить Идлиб на милость Асада
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Сирийская провинция Идлиб не должна быть «отдана на милость» президента Сирии Башара Асада, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Сирийская провинция Идлиб не должна быть «отдана на милость» президента Сирии Башара Асада, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы не должны отдать этот регион режиму Асада», — сказал он на саммите в «астанинском формате» в Тегеране. Турецкий лидер отметил, что «любое нападение (на Идлиб) приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии».
По словам Эрдогана, Идлиб считается важным фактором не только для будущего Сирии, но и для обеспечения безопасности Турции, а также в регионе и в мире.
«Не желаем, чтобы Идлиб превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия», — сказал Эрдоган в начале трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров России Ирана. По мнению турецкого лидера, Идлиб можно контролировать при помощи умеренной оппозиции.
«Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места», — сказал Эрдоган.
«В этом плане хочу сказать, что этот регион можно будет контролировать при помощи умеренной оппозиции», — отметил он.
В пятницу в Тегеране проходит саммит
Перед заседанием с участием всех трех сторон прошла встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.