Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузины раскрыли истинное отношении к России
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Робби Уильямс стал отцом в третий раз
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Тарасова: поведение Сотниковой недостойно олимпийской чемпионки
Какое направление стало самым выгодным для отдыха Билеты в несколько европейских стран начали продавать с большой скидкой, несмотря на рост доллара и евро
На Украине рассказали, как похороны Захарченко напугали Порошенко
В пустыне в Казахстане обнаружили два корабля
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
В Сети осудили Панина за фото с гробом Кобзона - СМИ
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Тарасова назвала поведение Сотниковой недостойным чемпионки Игр
Умерла двукратная олимпийская чемпионка Шушунова
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Kia на автосалоне в Москве: сразу 4 премьеры
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
Овечкин поселится за МКАД
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
18:41 (мск), источник: Daily Storm

Минтранс хочет регламентировать прыжки с парашютом в РФ. Все частники окажутся вне закона

В правительстве предлагают прописать в авиационном законодательстве прыжки с парашютом. Минтранс хочет заставить отвечать за парашютистов владельцев самолетов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По задумке Минтранса, прыжки с парашютом должны быть отнесены к «авиационным работам», а отвечать за организацию полетов с прыжками должен эксплуатант (владелец или арендатор самолета/вертолета). Последний обязан будет подготовить инструкторов и парашютистов и проследить за использованием оборудования для прыжков.

Новость
Как выжить при отказе парашюта

Министерство транспорта России 6 сентября завершило общественные слушания по проекту приказа, который по плану должен заработать с октября этого года. Вступивший в силу документ откорректирует часть авиационных правил, действующих в России. Самые масштабные изменения коснутся парашютного спорта.

«В текущей версии документа эксплуатант (владелец самолета) фактически должен отвечать за все — начиная от уровня подготовки парашютистов, заканчивая укладкой парашютов. Это просто невозможно. При таких условиях эксплуатант, будь то авиакомпания или частный владелец судна, просто откажется предоставить в аренду самолет. Эксплуатант в принципе не заинтересован в десантировании парашютистов, его волнуют более прибыльные истории, — авиахимработы, аэрофотосъемка. Десантирование прибыли не приносит», — утверждает заместитель начальника авиационно-спортивного клуба «Аэроклассика» Алексей Алехин.

Сейчас эксплуатант просто сдает самолет в аренду, а за организацию прыжка отвечают парашютные организации и федерации.

По словам Алехина, предложенные Минтрансом меры в первую очередь ударят по частным авиационным клубам, которые не смогут арендовать для проведения прыжков самолеты. Позднее меры могут отразиться и на работе подразделений ДОСААФ, полагает собеседник.

Новость
ГИБДД не прошла экзамен в автошколах

«Парашютные организации ДОСААФ для выполнения парашютных прыжков активно привлекают гражданские воздушные суда, не находящиеся в реестре организации. Собственных мощностей иногда не хватает. Сейчас, например, на парашютных соревнованиях в Танае (чемпионат России по парашютному спорту, проходит в Кемеровской области. — Примеч. “Шторма”) наряду с самолетами ДОСААФ используются гражданские самолеты. Через некоторое время потребность в частных судах увеличится, потому что парк самолетов, находящихся на балансе государства, принадлежащих Росимуществу, устаревает. А вкладываться в модернизацию государственных бортов инвесторы, разумеется, не станут», — полагает собеседник.

В ДОСААФ, напротив, сообщили «Шторму», что не используют частных бортов, и добавили, что проект Минтранса на работу общественно-государственного объединения никак не повлияет.

Руководитель Федерации парашютного спорта Республики Башкортостан Гайрат Манаев заявил «Шторму», что предложенная Минтрансом мера фактически оставляет право совершать прыжки с парашютом только военным и ДОСААФ:

Мы (федерации парашютного спорта России) просим оставить так, как было, — чтобы допуск к полетам на десантирование парашютистов был и у военных, и у ДОСААФ, и у гражданских.

Он уточнил, что ответные предложения в Минтранс готовила Федерация парашютного спорта России вместе с региональными спортивными федерациями.

Новость
Парапланерист протаранил корову при попытке взлета

В Федерации парашютного спорта России «Шторму» подтвердили, что готовили ответные предложения в Минтранс.

Сейчас в стране, по оценке замначальника авиационно-спортивного клуба «Аэроклассика», происходит около 600 тысяч прыжков с парашютом в год.

«Около 50% всех прыжков происходит в ДОСААФ. Еще около 45% — в ВДВ, еще 5% — в МЧС, ФСБ, Росгвардии и частных клубах. Это сравнимо с Австралией, — там совершается около 350 тысяч гражданских прыжков с парашютом в год. В США, к сравнению, только в частном секторе выполняется около трех миллионов прыжков», — заключил собеседник.

Справка

Прыжки с парашютом в России фактически не закреплены в законодательстве.

«Нет такой профессии, как парашютист или парашютист-инструктор. Гражданского парашютиста в российском законодательстве пока не существует — соответствующая запись исключена из перечня авиационного персонала», — объясняет Алехин.

Разработкой поправок в авиационное законодательство, в том числе касающихся парашютного спорта, Минтранс занимался на протяжении нескольких месяцев.
​​​​​​​
После того как сообщество парашютистов не согласилось с предложенными поправками и призвало министерство отложить проект, чиновники согласились обсудить предложенные изменения. Встреча Федерации парашютного спорта и парашютных организаций с представителями Минтранса и Росавиации должна пройти 11 сентября.
 В правительство Воробьева взяли работать экс-главу Волоколамского района, потерявшего должность после скандала с «Ядрово»
«Героиновая мафия по-прежнему помогает»
Президенты России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Идлибе
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
72-летний аристократ и мультимиллионер отчаялся найти жену
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
СМИ узнали обстоятельства получения визы «отравителей» Скрипалей
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Овечкин поселится за МКАД
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Irina Vorobyeva Почему я не люблю Америку. 424
Ваше Величество Торсы и так далее)) 420
Angelisa родная сестра. маски сброшены? 265
excerption Для тех, кто любит еврейский юмор. 255
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь