Минтранс хочет регламентировать прыжки с парашютом в РФ. Все частники окажутся вне закона

Источник: РИА "Новости"

По задумке Минтранса, прыжки с парашютом должны быть отнесены к «авиационным работам», а отвечать за организацию полетов с прыжками должен эксплуатант (владелец или арендатор самолета/вертолета). Последний обязан будет подготовить инструкторов и парашютистов и проследить за использованием оборудования для прыжков.

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Министерство транспорта России 6 сентября завершило общественные слушания по проекту приказа, который по плану должен заработать с октября этого года. Вступивший в силу документ откорректирует часть авиационных правил, действующих в России. Самые масштабные изменения коснутся парашютного спорта.

«В текущей версии документа эксплуатант (владелец самолета) фактически должен отвечать за все — начиная от уровня подготовки парашютистов, заканчивая укладкой парашютов. Это просто невозможно. При таких условиях эксплуатант, будь то авиакомпания или частный владелец судна, просто откажется предоставить в аренду самолет. Эксплуатант в принципе не заинтересован в десантировании парашютистов, его волнуют более прибыльные истории, — авиахимработы, аэрофотосъемка. Десантирование прибыли не приносит», — утверждает заместитель начальника авиационно-спортивного клуба «Аэроклассика» Алексей Алехин.

Сейчас эксплуатант просто сдает самолет в аренду, а за организацию прыжка отвечают парашютные организации и федерации.

По словам Алехина, предложенные Минтрансом меры в первую очередь ударят по частным авиационным клубам, которые не смогут арендовать для проведения прыжков самолеты. Позднее меры могут отразиться и на работе подразделений ДОСААФ, полагает собеседник.

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«Парашютные организации ДОСААФ для выполнения парашютных прыжков активно привлекают гражданские воздушные суда, не находящиеся в реестре организации. Собственных мощностей иногда не хватает. Сейчас, например, на парашютных соревнованиях в Танае (чемпионат России по парашютному спорту, проходит в Кемеровской области. — Примеч. “Шторма”) наряду с самолетами ДОСААФ используются гражданские самолеты. Через некоторое время потребность в частных судах увеличится, потому что парк самолетов, находящихся на балансе государства, принадлежащих Росимуществу, устаревает. А вкладываться в модернизацию государственных бортов инвесторы, разумеется, не станут», — полагает собеседник.

В ДОСААФ, напротив, сообщили «Шторму», что не используют частных бортов, и добавили, что проект Минтранса на работу общественно-государственного объединения никак не повлияет.

Руководитель Федерации парашютного спорта Республики Башкортостан Гайрат Манаев заявил «Шторму», что предложенная Минтрансом мера фактически оставляет право совершать прыжки с парашютом только военным и ДОСААФ:

Мы (федерации парашютного спорта России) просим оставить так, как было, — чтобы допуск к полетам на десантирование парашютистов был и у военных, и у ДОСААФ, и у гражданских.

Он уточнил, что ответные предложения в Минтранс готовила Федерация парашютного спорта России вместе с региональными спортивными федерациями.

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В Федерации парашютного спорта России «Шторму» подтвердили, что готовили ответные предложения в Минтранс.

Сейчас в стране, по оценке замначальника авиационно-спортивного клуба «Аэроклассика», происходит около 600 тысяч прыжков с парашютом в год.

«Около 50% всех прыжков происходит в ДОСААФ. Еще около 45% — в ВДВ, еще 5% — в МЧС, ФСБ, Росгвардии и частных клубах. Это сравнимо с Австралией, — там совершается около 350 тысяч гражданских прыжков с парашютом в год. В США, к сравнению, только в частном секторе выполняется около трех миллионов прыжков», — заключил собеседник.

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