Украинский министр недоволен сюжетом Би-би-си о санаториях в Крыму

По данным украинских СМИ, в конце августа в эфире канала Travel + adventure, который принадлежит Би-би-си, показали документальную программу «Путешествие Саймона Рива» о жизни в России. При этом ведущий рассказал о замечательных санаториях в «русском Крыму» и о том, как Минздрав России начал реализацию программ улучшения здоровья населения.

«Письмо от Юрия Стеца генеральному директору Би-би-си по поводу эфира программы Саймона Рива, который путешествовал в Крым и рассказывал о полуострове, как о территории России. Он делает акцент на “присоединении”, а не оккупации, и “радуется” нынешней действительности, осуждая Украину», — написала Джапарова на своей странице в Facebook в пятницу.