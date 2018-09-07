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17:08 (мск), источник: РИА Новости

Украинский министр недоволен сюжетом Би-би-си о санаториях в Крыму

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал письмо генеральному директору Би-би-си Тони Холлу, в котором выразил недовольство сюжетом о замечательных санаториях в «русском Крыму», сообщила в пятницу первый замминистра Эмине Джапарова.

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По данным украинских СМИ, в конце августа в эфире канала Travel + adventure, который принадлежит Би-би-си, показали документальную программу «Путешествие Саймона Рива» о жизни в России. При этом ведущий рассказал о замечательных санаториях в «русском Крыму» и о том, как Минздрав России начал реализацию программ улучшения здоровья населения.

«Письмо от Юрия Стеца генеральному директору Би-би-си по поводу эфира программы Саймона Рива, который путешествовал в Крым и рассказывал о полуострове, как о территории России. Он делает акцент на “присоединении”, а не оккупации, и “радуется” нынешней действительности, осуждая Украину», — написала Джапарова на своей странице в Facebook в пятницу.

По ее словам, РФ приглашает известных журналистов, актеров и певцов и пытается таким образом «зафиксировать статус Крыма». Она также сообщила, что украинские дипломаты в ближайшее время передадут это письмо адресату, поэтому в министерстве будут ждать ответа.

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