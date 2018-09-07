Украинский министр недоволен сюжетом Би-би-си о санаториях в Крыму
КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал письмо генеральному директору
КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал письмо генеральному директору
По данным украинских СМИ, в конце августа в эфире канала Travel + adventure, который принадлежит
«Письмо от Юрия Стеца генеральному директору
По ее словам, РФ приглашает известных журналистов, актеров и певцов и пытается таким образом «зафиксировать статус Крыма». Она также сообщила, что украинские дипломаты в ближайшее время передадут это письмо адресату, поэтому в министерстве будут ждать ответа.